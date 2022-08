Pamela Prati sarà nel cast della nuova edizione del GF Vip? “Al momento…”

Grande Fratello Vip cast prossima edizione: ci sarà anche la popolare soubrette? Parla lei

Oggi Pamela Prati ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo per parlare dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista ha anche voluto chiederle se sarà nel cast della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, visto che molti rumor l’hanno data sicura tra gli inquilini vip della casa più spiata dagli italiani. E quest’ultima non ha né smentito né confermato queste voci di corridoio, limitandosi a dire che al momento non può sbilanciarsi più di tanto:

“Non posso dire nulla…Per il momento io sono concentrata sulla musica: oltre alla promozione di Sole al sud, sto lavorando a nuovi pezzi insieme a Daniele Piovani…”

Pamela Prati parla dell’improvvisa scomparsa di suo nipote: “Era come un figlio”

Poco meno di due mesi fa la popolare soubrette di origini sarde è stata colpita da un grave lutto: è scomparso improvvisamente suo nipote Alessio all’età di 40 anni. Una perdita che l’ha colpita nel profondo. Ed anche al magazine Nuovo la showgirl ha subito dichiarato di star soffrendo molto perchè l’ha sempre considerato come un figlio:

“Non è facile reagire ad una tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella…E’ un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportare tutto da sola…”

La soubrette, la quale è entrata nelle mire di Giacomo Urtis, visto che vorrebbe partecipare al GF Vip al suo fianco come unico concorrente, ha anche dichiarato di aver dedicato proprio al nipote la sua ultima canzone: “E’ stato un modo per cercare di trasformare i nostri grandi dolori in arte…”

La soubrette viene allo scoperto: “Sono pronta ad innamorarmi, però ne deve valere la pena”

Pamela Prati al settimanale Nuovo ha poi confessato di essere al momento single, ma di essere altresì pronta ad aprire il suo cuore qualora ne dovesse valere davvero la pena:

“Sono pronta ad innamorarmi, però ne deve valere la pena…La solitudine per me non è una condanna ma un valore aggiunto…Anche perchè l’amore non è eterno…”

E chissà se troverà presto l’amore, magari proprio nella casa del Grande Fratello Vip se davvero dovesse accettare di partecipare per la seconda volta.