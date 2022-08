GF Vip, Giacomo Urtis viene allo scoperto: “Parteciperei con Pamela Prati”

Pamela Prati e il popolare chirurgo parteciperanno come unico concorrente nel reality show? Parla lui

Oggi Giacomo Urtis ha rilasciato una lunga intervista al giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez. Ed in questa circostanza quest’ultimo ha voluto chiedere al popolare chirurgo che se davvero dovesse entrare nella casa del Grande Fratello Vip, come riportato da diversi rumor circolati online e sulla carta stampata, cosa bisognerebbe attenderci. Ed Urtis, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, non ha fatto mistero che parteciperebbe volentieri in coppia con la popolare soubrette finita al centro delle polemiche anni fa per il ‘caso Mark Caltagirone’:

“Mi piacerebbe entrare casomai con Pamela Prati…Lei immagina cosa accadrebbe?”

Giacomo Urtis non ha il minimo dubbio: “La showgirl la convincerei a restare questa volta”

Successivamente il giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez gli ha fatto presente che qualora dovesse partecipare insieme a Pamela Prati alla prossima edizione del Grande Fratello Vip rischierebbe seriamente di finire il suo percorso anzitempo, visti i trascorsi della showgirl. Ed il chirurgo, il quale ha espresso la sua opinione sul nuovo cast, ha subito risposto di essere certo che riuscirebbe a convincerla a restare senza troppi problemi:

“Questa volta sarei capace di convincerla a restare in Casa con tutti gli altri concorrenti…Saprei come calmarla…”

Il chirurgo dei vip ha poi speso parole al miele nei confronti della soubrette sarda, asserendo di credere sia molto intelligente: “Le farei capire l’importanza di farsi amare dal pubblico…”

Grande Fratello Vip, il chirurgo fa una confessione: “Non sono stato chiamato dalla produzione”

Armando Sanchez ha poi domandato a Giacomo Urtis se tutte le voci di corridoio circolate online sulla sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini siano vere o meno. E il chirurgo ha subito dato una risposta netta a chiara, onde evitare facili fraintendimenti: “Non sono stato neppure chiamato dalla produzione…” Comunque sia i suoi progetti per il futuro sono altri, come ha rivelato lui stesso oggi a Novella 2000: “Vorrei fare radio con le sorelle Selassiè, sono certo che saprebbero catturare l’attenzione degli ascoltatori…” Riuscirà a realizzare questo suo sogno nel cassetto?