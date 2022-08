Paolo Bonolis, proposta inaspettata: “Vorrei battezzasse mia figlia”

Il conduttore ha ricevuto una proposta inaspettata da parte della Bomber di Avanti un altro!

Ci sono incontri che cambiano la vita per sempre: che sia un partner, un amico oppure un collega o ancora un personaggio famoso che apre gli occhi su scenari nuovi e inesplorati. Molto probabilmente questo è successo anche a Margherita Molinari, ovvero la Bomber di Avanti un altro, che in un’intervista in uno degli ultimi numeri di DiPiù Tv ha svelato di avere un grande desiderio, ora che è incinta, e che riguarda Paolo Bonolis: “Vorrei che fosse il padrino di mia figlia il giorno del suo Battesimo”. Il celebre conduttore accetterà oppure no?

Margherita Molinari (Bomber) racconta un retroscena privato su Paolo Bonolis

E sempre la Bomber di Avanti un altro ha raccontato al settimanale sopracitato un simpatico retroscena di quando Paolo Bonolis ha scoperto che lei era in dolce attesa: in pratica proprio durante la partita in cui l’Inter, la sua squadra del cuore, perdeva lo scudetto, ha scoperto che lei era incinta allora ha voluto mandarle un simpatico videomessaggio dicendole che in una giornata così nera era felice per lei e per la piccola tifosa in arrivo. Insomma, non tutti l’avrebbero fatto, e infatti non tutti hanno un cuore grande e generoso come Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis, stagione tv impegnativa: non solo Avanti un altro, ma anche Ciao Darwin 9

Sarà una stagione televisiva piuttosto impegnativa per Paolo Bonolis (matrimonio in crisi?): in autunno sarà impegnato nelle registrazioni delle nuove puntate di Avanti un altro, che andranno in onda a partire da gennaio 2023; piccole novità nel cast: Sophie Codegoni è la nuova Bonas dopo l’addio di Sara Croce, e poi ci sarà anche l’ingresso del mago Giucas Casella. Nel 2023, poi, ci sarà anche un’altra grande e graditissima novità per il pubblico di Canale 5: tornerà Ciao Darwin con la sua nona edizione. Secondo le ultime anticipazioni ci saranno delle novità per quel che concerne il gruppo di autori storici e alcuni giochi proposti in precedenza. Si spera, comunque, che lo spirito goliardico che ha sempre animato la trasmissione rimanga intatto.