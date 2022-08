Pierpaolo Pretelli, a rischio la storia con Giulia Salemi? C’entra Soleil Sorge

A rischio la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Cosa sta succedendo

L’unica storia d’amore nata all’interno della casa della passata edizione del Grande Fratello Vip che dura e che appassiona i fan giorno dopo giorno è sicuramente quella tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E pensare che il primo era rimasto attratto, inizialmente, da Elisabetta Gregoraci. Comunque i due sembrano più innamorati che mai, anche dagli ultimi scatti sui social, ma c’è un pericolo dietro l’angolo da non sottovalutare affatto che ha un nome ben preciso: Soleil Sorge. Infatti con lei Pierpaolo condurrà GF Vip Party su Mediaset Infinity, e pare che Giulia stia tremando, come riporta il settimanale Nuovo Tv.

Giulia Salemi avvisa il suo fidanzato: dovrà rigare dritto con Soleil Sorge

Se Pierpaolo Pretelli dovesse cedere alla sensualità e al carisma di Soleil Sorge allora per lui si chiuderebbero le possibilità di portare sull’altare la sua bella Giulia Salemi della quale è innamoratissimo. Come riporta il sopracitato settimanale voci di corridoio vorrebbero proprio l’influencer intenta ad avvertire il suo fidanzato: non vuole che si formi un triangolo quindi dovrà rigare dritto con lei se vorrà sposarla e sopratutto crearci una famiglia. Andrà tutto liscio come l’olio oppure si formerà il tanto pericoloso triangolo amoroso?

Soleil Sorge è fidanzata con Carlo Domingo, ma i fan di Giulia-Pierpaolo tremano

I numerosi fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tremano all’idea che quest’ultimo possa cedere alla bellezza di Soleil Sorge, anche se forse dimenticano un piccolo particolare: lei è attualmente fidanzata con l’imprenditore siciliano Carlo Domingo che si tiene ben lontano dai gossip sterili e dal luccicante mondo della televisione. Comunque per ora i fan di Giulia e Pierpaolo non hanno da aver paura, ma potranno iniziare ad averne quando avrà inizio il format GF Vip Party su Mediaset Infinity che seguirà passo passo lo svolgersi della settima edizione del reality show di Canale 5 (la mamma di Giulia sarà nel cast) con la conduzione di Alfonso Signorini e le sue due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.