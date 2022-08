Simona Ventura perdona Alessandro Cecchi Paone: “Volevi solo provocare”

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 1, 2022 , in Personaggi Tv

Alessandro Cecchi Paone e il retroscena svelato dalla conduttrice: l’ultima confessione

Simona Ventura è impegnata in questo periodo alla conduzione dell’evento a Rimini arrivato alla terza edizione, La terrazza della Dolce Vita. Ed ogni giorno intervista diversi vip. Uno degli ultimi è stato il popolare giornalista, con il quale ha discusso molto animatamente molto anni fa all’Isola dei Famosi dopo essersi rifiutato di fare le nomination andando di fatto contro il regolamento. Dopo tanti anni la presentatrice è tornata a parlare di questa faccenda, cogliendo la palla al balzo per svelare un clamoroso retroscena. Di cosa si tratta? Ha svelato ai presenti che alla fine il gesto del giornalista è stato né più né meno provocatorio:

“Alessandro, possiamo finalmente dire che avevi letto il contratto e che quindi volevi provocare? Possiamo dirlo dopo tanti anni?”

Simona Ventura mette spalle al muro il giornalista, che ammette: “Servono i colpi di scena”

Alessandro Cecchi Paone, dopo questa clamorosa rivelazione della conduttrice durante l’evento La terrazza della Dolce Vita a Rimini, ha subito preso la parola per chiarire tutto la faccenda: “Certo, tu mi insegni che i reality richiedono dei colpi di scena…” Insomma il giornalista dopo 15 dall’accaduto ha finalmente confessato che alla fine ha voluto semplicemente provocare. Peccato che questa sua provocazione all’epoca abbia fatto andare su tutte le furie la conduttrice, che anche nella prossima stagione Tv continuerà ad essere alla guida di Citofonare Rai2 al fianco della collega Paola Perego.

La conduttrice lo confessa: “Orami io e il giornalista ci siamo chiariti da tempo”

Simona Ventura ha poi ripreso la parola per fare un importante chiarimento. Difatti quest’ultima ha tenuto a precisare che ormai con Alessandro Cecchi Paone non c’è più alcuna ruggine, ma anzi si sono chiariti già da tempo: “Abbiamo chiarito dopo 15 anni, vero Alessandro?! Amici per sempre…” E quest’ultimo ha assolutamente confermato che ormai le vecchie incomprensioni sono assolutamente acqua passata. Si ricorda tra l’altro che Cecchi Paone ha partecipato anche alla nona edizione dell’Isola dei Famosi condotto da Nicola Savino (l’ultima su Rai2) e al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi (la terza edizione).