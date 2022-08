Simona Ventura, rimprovero da Victoria Cabello: “Non è stata generosa con me”

La nota conduttrice non si è comportata bene in passato con una collega? Il retroscena

La conduttrice Victoria Cabello ha approfittato di un’intervista concessa a Il Corriere della sera, per dire tutto ciò che pensa della collega Simona Ventura. L’attrice con cittadinanza britannica ha fatto un rimprovero alla famosa presentatrice, per il comportamento avuto con lei in passato:

“Non è stata generosissima con me, però pazienza”.



“Sono la riserva di Simona Ventura”, l’attrice britannica dice basta: “E’ troppo”

Nelle scorse ore Victoria Cabello si è raccontata ai microfoni de Il Corriere della sera, e alla domanda in che rapporti è rimasta con Simona Ventura dopo aver preso due volte il suo posto a X Factor e a Quelli che il calcio ha risposto con questo sfogo:

“Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per il contandino cerca moglie e ho detto no grazie, dai ragazzi è troppo“.

Poi ha elogiato la nota collega che nei giorni scorsi è venuta allo scoperto, facendo sapere in che modo ha superato le difficoltà: “L’ho sempre stimata tantissimo. E’ stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Il suo Sanremo era modernissimo, c’era un mondo dentro. Coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”.

X Factor, l’ex giurata lancia una stoccata ai suoi ex colleghi: “C’è una gara di ego tra loro”

L’attrice britannica poi si è soffermata a parlare della sua esperienza a X Factor con il ruolo di giurata, facendo sapere di essersi proprio bloccata in quel contesto con queste dichiarazioni: “Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni. Non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni”. Inoltre ha lanciato una chiara stoccata ai suoi ex colleghi e giudici Morgan, Fedez e Mika: “Lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao”.