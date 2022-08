Simona Ventura si sposa, la sorella svela: “Perché Giovanni Terzi è speciale”

Sara Ventura felice per il matrimonio della sorella: “Lui ha l’attitudine a risolvere qualsiasi cosa”

L’annuncio del matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi ha reso felici non soltanto i fan della conduttrice ma anche la sorella di quest’ultima. In un’intervista sul settimanale Nuovo Tv Sara si mostra entusiasta per il lieto evento che dovrebbe avvenire nel 2023 e di cui la data precisa è ancora top secret. Ma cos’ha di speciale Giovanni tanto da indurre Simona ad un nuovo matrimonio dopo quello naufragato con Stefano Bettarini? La sorella spiega:

“La certezza di avere vicino Giovanni sempre e comunque, la possibilità di potergli dire tutto e l’attitudine di lui a risolvere qualsiasi cosa”.

Secondo Sara Ventura, inoltre, sono queste le qualità che qualsiasi donna dovrebbe volere in un uomo.

Chi sarà la testimone delle nozze di Simona Ventura? La sorella: “Non avrei la pretesa di esserlo”

In attesa di scoprire la data esatta del matrimonio di Giovanni Terzi e della conduttrice dietro le quinte inizieranno presto i lavori del lieto evento. E tra le decisioni più importanti da prendere ci sarà anche la scelta dei testimoni. Su chi cadrà la decisione della Ventura? Al momento anche questo aspetto è avvolto nel mistero ma la sorella, visto il loro fortissimo legame, potrebbe essere la prescelta. Lei però ammette di non sapere ancora nulla e aggiunge:

“Bisognerebbe chiederlo a loro. Non avrei la pretesa di esserlo. Sono già vicina a loro e mi basta questo”.

Festeggiamenti doppi in famiglia: anche Sara Ventura si appresta ad un lieto evento

Se da una parte Simona Ventura si sposa con Giovanni Terzi dall’altra anche la sorella avrà un’occasione in più per festeggiare un traguardo personale. Infatti Sara ha raggiunto ben 25 anni di carriera in radio! E proprio il suo lavoro che tanto ama e che ormai è come una seconda casa è pronto a regalarle una nuova avventura.

“Quest’anno è la prima volta che noi di Radio LatteMiele trasmettiamo in esterna”

racconta. In particolare Sara si trova a Rimini dove si sta dividendo tra lavoro e famiglia. Anche Simona infatti si trova lì con il compagno per condurre La terrazza della dolce vita.