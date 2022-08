Simona Ventura sposa Giovanni Terzi! Fissata la data del loro matrimonio

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 7, 2022 , in Gossip

Simona Ventura e Giovanni Tersi si sposano! Ultime indiscrezioni sulla data delle nozze

La conduttrice Rai ed il giornalista vivono da anni una bellissima relazione e non hanno mai nascosto il desiderio di sposarsi e suggellare il loro amore, ma a causa della pandemia e di altri imprevisti, la data del matrimonio è stata sempre posticipata. Adesso però ha lanciare l’ultima indiscrezione ci ha pensato il settimanale Gente che immortalati i due in vacanza in Sardegna, più precisamente a Poltu Quatu, spensierati e felici ha svelato che presto potrebbero convolare a giuste nozze. Sul magazine, infatti, si legge:

“Cullati da questo sentimento che cresce sempre di più, che sa di brezza marina e di fiori di arancio, un bouquet di emozioni rinviato per la pandemia ed atteso per il prossimo anno.”

La conduttrice rivela sul suo compagno Giovanni Terzi: “Sentita subito protetta”

E sempre il magazine sopra menzionato riporta anche delle dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di recente sui sentimenti che prova per il suo compagno:

“Mi sono subito sentita protetta in questa relazione. Giovanni è il mio migliore amico e poi c’è tutto il resto. È un padre, un amante, un compagno di lavoro, l’uomo con il quale posso sfogarmi e nel quale so di trovare conforto e consigli. È protettivo, solido, romantico e pragmatico.”

Anche il giornalista, in una recente intervista, ha speso delle parole al miele per Simona Ventura dichiarando si essere stato inondato dalla sua energia, dalla sua vitalità e dalla sua capacità di amare.

Periodo d’oro per Simona Ventura: nozze con il giornalista e ritorno in tv

E dunque Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno l’anno prossimo, la stessa conduttrice aveva indicato di recente il 2023 come anno cero delle nozze e l’indiscrezione del magazine conferma tale data. E mentre la sua vita privata fa a gonfie vele anche quella professionale è ricca di soddisfazioni. A settembre, infatti, ritornerà alla conduzione di Citofonare Rai2 programma domenicale che va in onda nel secondo canale della tv di Stato. Il programma, già giunto alla seconda edizione vede affiancarsi alla conduzione la Ventura (al centro di critiche da parte di Victoria Cabello) e Paola Perego, amiche prima ancora che colleghe.