Stash si sbilancia su un allievo di Amici 21: “Credo che abbia tanto da dire”

Stash ne è sicuro: “Crytical ha una penna molto interessante”, l’ha detto a Verissimo

Nuova puntata di Verissimo che da questa settimana va in onda soltanto il sabato e non più con il doppio appuntamento settimanale che comprendeva anche la domenica. Domani invece andrà in onda Verissimo – Le storie con le interviste più belle condotte da Silvia Toffanin. Il primo ospite di oggi, che ha aperto la puntata, è Stash, attualmente giudice del Serale di Amici 21 per il secondo anno consecutivo. Prima di essere giudice, però, Stash è stato anche allievo della scuola e poi professore del talent. Per questo sa bene cosa vivono i ragazzi, i loro sogni e quali sono i consigli giusti per andare avanti. Stash ha deciso di regalare a Crytical, l’ultimo eliminato, la possibilità di aprire i suoi concerti.

“Penso che lui abbia tanto da dire, ha una penna molto interessante. Deve continuare a coltivare questa passione. Io mi sono sentito di fargli questo regalo”

ha spiegato Stash.

“Con i giudici di Amici 21 siamo fratelli”: il rapporto del cantante con i colleghi del Serale

Il cantante e giudice del Serale ha dedicato ampio spazio a parlare di Amici 21. Dopo aver fatto una proposta a Crytical e aver speso per lui parole colme di stima Stash ha parlato anche dei suoi colleghi di giuria. Mentre Stefano De Martino lo conosceva da anni, Emanuele Filiberto Di Savoia l’ha conosciuto l’anno scorso. Ma con entrambi è subito scattato un feeling raro che a telecamere spente è diventata una vera e profonda amicizia.

“Siamo fratelli”

ha detto Stash a Verissimo spiegando che il bello è anche tutto il contorno, ciò che accade dietro. In puntata invece è vero che si divertono moltissimo ma allo stesso tempo sanno qual è il loro lavoro e su quello sono serissimi.

Stash diventa papà per la seconda volta e confessa: “Vorrei una femminuccia”

Oltre a parlare di Amici 21 Stash non si è sottratto a nessuna domanda sulla sua vita privata. Dopo aver annunciato che diventerà papà per la seconda volta e averlo definito un miracolo Stash ha detto che gli piacciono le famiglie numerose e che vorrebbe tanti figli. Già papà della piccola Grace sulla nuova creatura che aspetta con la compagnia Giulia Belmonte il cantante ha detto:

“Ancora non sappiamo se sarà maschio o femmina ma io spero una femminuccia”.

Per il matrimonio con Giulia Belmonte, invece, Stash ha frenato: per il momento non è nei loro piani.