Uomini e Donne, Davide Donadei perde la pazienza: “Lasciatemi in pace!”

L’ex tronista replica alle critiche sui social: “Non rompete le scatole!”

Davide Donadei un ex tronista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi continua a essere al centro del gossip, per la recente rottura con la fidanzata. L’ex volto del seguitissimo programma nelle scorse ore ha perso la pazienza sui social, a quanto pare a causa delle critiche che si sta trovando a leggere:

“Non rompete le scatole per favore! E lasciatemi in pace! Baci”.



Una coppia del dating show annuncia la rottura: degli utenti della rete dalla parte dell’ex corteggiatrice

Di recente Davide Donadei e Chiara Rabbi una coppia nata a Uomini e Donne si sono detti addio, poichè non stanno più insieme. Oltre al recente sfogo dell’ex corteggiatrice, anche il suo ex fidanzato nelle scorse ore è sbottato a quanto pare per non aver gradito gli attacchi che tanti utenti della rete gli stanno riservando. I seguenti infatti sono soltanto alcuni commenti negativi presenti in un suo ultimo post: “Io personalmente sarò sempre dalla parte di lei”, “Onestamente io a lui non l’ho visto mai innamorato, o per lo meno mai quanto lei”, “Lei lo amava di più”. A una fan che gli ha scritto: “Lei fa le storie con le lacrime agli occhi, lui si fa vedere sempre super sorridente, sicuramente stanno affrontando la situazione in maniera differente”, l’ex tronista ha risposto: “Bel commento brava”.

Davide Donadei spensierato dopo la fine della storia d’amore con Chiara Rabbi? La segnalazione

Intanto è arrivata una segnalazione all’influencer Deianira Marzano sull’ex tronista, dato che un utente della rete le ha fatto sapere che lo stesso è andato in una discoteca a Gallipoli in cui è sembrato spensierato. La blogger napoletana dopo aver scritto: “Impossibile, lui ha mostrato il tampone che era positivo al Covid!”, ha condiviso la fotografia in cui l’ex volto del programma condotto da Maria De Filippi è veramente in discoteca e ha aggiunto: “Errata corrige la ragazza aveva ragione, ma comunque essere in crisi non vuol dire rinchiudersi in casa a piangere, scusate eh!”.

Intanto c’è anche chi punta il dito contro l’ex corteggiatrice per la sua esagerata gelosia: “Penso che lei sia pesante con la sua gelosia”, “Lei deve crescere, è ancora una bambina viziata, lui un bravo ragazzo”, “La gelosia è una malattia incurabile, lascia stare chi non ti fa vivere in pace”.