Vanessa Incontrada, stoccata di Selvaggia Lucarelli: “Continuiamo a parlarne”

Selvaggia Lucarelli lancia una nuova frecciata alla conduttrice: “Continuiamo a parlare del suo aspetto fisico”

Da mesi ormai non si parla d’altro che del fisico di Vanessa Incontrada ed adesso che l’attrice e conduttrice spagnola è sulla copertina di Vanity Fair con il sottotitolo ‘Sei bellissima’ a dire nuovamente la sua è intervenuta la Lucarelli. Andando con ordine, nei mesi scorsi l’italo-spagnola è finita sulla copertina di Nuovo con una foto che non le rendeva giustizia definita da molti vero e proprio body shaming. Da allora il fisico della Incontrada è diventato argomento di discussione tra chi considerava la copertina di cattivo gusto e chi puntava il dito contro i finti moralisti e buonisti ma al centro della discussione c’era sempre l’aspetto fisico di una persona e la giornalista ha sottolineato proprio questo:

“Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada.”

Vanessa Incontrada parla per la prima volta della copertina di Nuovo: “Non mi ha ferita”

Per giorni non si è parlato d’altro della copertina del settimanale Nuovo ma la conduttrice e attrice non ha mai replicato entrando nel merito della questione ma solo con una battuta ironica. A dire la sua invece già nelle scorse settimane era intervenuta Selvaggia Lucarelli che aveva ammesso: “Se non si fosse fatto tutto questo casino riportando quella copertina all’infinito su tutti i social e i siti, quella foto avrebbe avuto la diffusione dell’ultimo album di Povia”. Adesso, per la prima volta la Incontrada ha rotto il silenzio e tra le pagine dell’ultimo numero di Vanity Fair ha rivelato:

“Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza”.

L’attrice e conduttrice non replica alle offese: web diviso sulla sua nuova copertina

E mentre di recente Vanessa Incontrada ha replicato al bodyshaming ricevuto postando sui suoi social una foto con Claudio Bisio ai tempi di Zelig, il web sulla sua nuova copertina è diviso. Da una parte c’è chi loda e ammira la conduttrice e attrice di Fosca Innocenti per il coraggio e chi invece giudica ipocrita tutto il servizio e le dichiarazioni sull’accettazione di se e poi modifica le foto.