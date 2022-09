Alessandro Cecchi Paone parla del suo nuovo compagno: “Non è iniziata bene”

Alessandro Cecchi Paone rompe il silenzio sul suo nuovo fidanzato Simone: “La nostra storia è partita male”

Oggi il popolare giornalista ha rilasciato una lunga intervista al portale web FanPage.it. In questa circostanza gli è stato chiesto ovviamente qualche dettaglio in più sulla sua storia d’amore con il suo giovane compagno Simone dopo la paparazzata di Chi. E Cecchi Paone, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che la loro conoscenza non è iniziata nei migliori dei modi, ma grazie alla caparbietà di lui il tutto è poi proseguito senza particolari intoppi:

“Ci saremmo dovuti incontrare a Pescara alla fine di un mio convegno…Purtroppo è finito tardi e ho dovuto dirgli che non sarei riuscito a vederlo…È partita malissimo ma il suo desiderio di conoscermi c’era…”

Alla fine ha cercato di rimediare invitandolo a Positano, dove tutto è andato liscio come l’olio: “Ci siamo trovati bene ed è rimasto l’intera settimana…”

Il giornalista sul suo nuovo compagno Simone confessa: “Anche lui come me ha avuto esperienze eterosessuali”

Successivamente Alessandro Cecchi Paone, sempre in questa intervista rilasciata al portale web FanPage.it, ha espresso la sua opinione sul suo nuovo compagno, asserendo che nonostante sia molto giovane ha alle spalle un’esperienza sentimentale notevole:

“È un ragazzo molto giovane ma ha già una bella esperienza in campo sentimentale…”

Il giornalista, che si è recentemente chiarito con Simona Ventura dopo un vecchio litigio, ha anche colto l’occasione per dire che il suo attuale compagno in passato ha avuto esperienze eterosessuali, come lui: “Come me, nasce etero con delle storie anche importanti…”

Giornalista confessa: “Ecco come ho conosciuto il mio nuovo compagno”

Alessandro Cecchi Paone ha poi rivelato a FanPage.it come ha conosciuto il suo giovane compagno Simone. In questa circostanza ha rivelato che tutto è iniziato da instagram:

“Mi ha cercato lui su instagram qualche mese fa. Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato…”

Sono state le foto e i post che il ragazzo ha pubblicato sul suo profilo personale del social network a convincere il giornalista a conoscerlo: “Mi erano piaciute le sue foto, quello che scriveva su Instagram e abbiamo deciso di conoscerci…”