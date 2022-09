Alex Belli, stoccata a Orietta Berti: “Menomale che si dice largo ai giovani!”

Orietta Berti sul cast del reality: “Spero di ricordarmi tutti i nomi”. Arriva la reazione dell’ex gieffino

Ai tanti utenti della rete non è di certo sfuggita l’ennesima stoccata che Alex Belli un ex protagonista della scorsa edizione del reality show di Canale 5 che a breve riaprirà i battenti, ha lanciato all’opinionista che ha preso il posto di Adriana Volpe. In particolare l’attore ha replicato a una dichiarazione di Orietta Berti in una vignetta presente sulla foto di copertina del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, in cui è ritratta insieme al conduttore e Sonia Bruganelli. La frase sussurrata dalla cantante è la testuale: “Spero di ricordarmi tutti i nomi”, in merito al cast del seguitissimo programma.



Lo scivolone dell’attore nei confronti della famosa cantante: ecco cosa ha scritto sui social

Continua il botta e risposta tra Orietta Berti, un’opinionista del GF Vip 7 e l’ex gieffino Alex Belli. Tutto ha avuto inizio quando la cantante ai microfoni del settimanale Mio ha detto la sua su Delia Duran e il compagno: “L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perchè magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”. La risposta dell’attore è stata: “Aspetto al varco la signora, in questa nuova stagione! Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come questo. Buona fortuna!”. Nelle scorse ore l’ex gieffino si è reso protagonista di uno scivolone su Twitter, e nei confronti della popolare artista. In particolare il diretto interessato ha risposto quando una follower ha fatto notare che la cantante ha avuto l’audacia di criticarlo, mentre invece si è detta preoccupata di poter sbagliare i nomi dei concorrenti. Il compagno di Delia Duran ha colto l’occasione al volo per sferrare un nuovo attacco alla 79enne, visto che ha scritto le testuali parole:

“Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!“.

Alex Belli si è ricreduto in negativo sulla nuova opinionista del GF Vip? Le sue precedenti dichiarazioni

L’attore con le sue nuove dichiarazioni sui social ha fatto capire di aver cambiato idea in negativo sul fatto che ad affiancare Sonia Bruganelli non sarà più Adriana Volpe nel reality che vede al timone Alfonso Signorini, ma la cantante che ha partecipato ben undici volte a Sanremo. L’ex gieffino infatti si era espresso sull’artista quando è stato intervistato da Super Guida TV elogiandola: “E’ una scelta azzeccatissima. E’ la voce del popolo e delle donne. Ha un carisma pazzesco e sono convinto che sarà una bellissima scoperta“. Sempre riguardo alla cantante aveva dichiarato: “Non farà sicuramente la battuta pungente ma secondo me è la caratura giusta”.