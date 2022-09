Alex Nuccetelli, retroscena su Mediaset: “Amicizia con Totti ha bloccato…”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 12, 2022 , in Gossip

I Fatti Vostri, ospite svela un clamoroso retroscena su Mediaset: c’entra l’ex calciatore

Oggi è iniziata la nuovissima edizione del programma mattutino di Rai Due condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi. E proprio sul finire della trasmissione il popolare giornalista ha intervistato il migliore amico di Francesco Totti, il quale ha colto la palla al balzo per svelare nuovi succosi retroscena sulla ex coppia più chiacchierata sui giornali e online. Ad un certo punto ha anche svelato un clamoroso retroscena su Mediaset. Di cosa si tratta? Ha rivelato che la sua amicizia con l’ex calciatore e capitano della As Roma avrebbe sbarrato la strada a delle sue eventuali ospitate nelle trasmissioni dell’Azienda del Biscione:

“Sono in Rai, non potrò mai essere in Mediaset. L’amicizia con Francesco mi ha precluso tutto…”

Che ci possa essere lo zampino della popolare conduttrice?

Ilary Blasi ed il consiglio dell’amico del suo ex marito: “Devi farti un esame di coscienza”

Salvo Sottile ha poi fatto presente al suo ospite a I Fatti Vostri che ieri La Repubblica ha rivelato di essere venuto a conoscenza che qualora la Blasi dovesse rompere il silenzio potrebbe rendere la vita difficile ad almeno 50 famiglie. Alex Nuccetelli ha subito tagliato corto su questa faccenda, limitandosi a dare un consiglio all’ex moglie di Francesco Totti, il cui presunto amante ha rotto il silenzio in queste ultime ore:

“Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano…”

In base a diverse indiscrezioni circolate online sembra che la presentatrice de L’Isola dei Famosi non abbia al momento alcuna intenzione di parlare se non davanti ad un giudice per la causa relativa alla separazione.

Francesco Totti e la nuova fiamma, parla l’amico Alex Nuccetelli: “Ha trovato una rinascita”

Ormai è da mesi che non si fa altro che parlare del fatto che l’ex calciatore pare abbia in qualche modo ritrovato il sorriso tra le braccia di Noemi Bocchi. E anche il conduttore de I Fatti Vostri ha chiesto oggi lumi a tal proposito all’amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli. Quest’ultimo non si è però sbottonato più di tanto, limitandosi a dire che lo vede molto più sereno da quando ha iniziato a frequentare la ragazza: “Francesco ha trovato una rinascita…”