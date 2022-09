Antonella Clerici non nasconde il suo desiderio: “Spero accada presto…”

E’ sempre mezzogiorno, le parole della conduttrice all’inizio della diretta: “Speriamo che…”

Terza puntata della nuova edizione del programma condotto da Antonella Clerici oggi, mercoledì 14 settembre 2022, come sempre a partire dalle 11.55 circa. E proprio in apertura della trasmissione la padrona di casa ha commentato le particolari temperature di questi giorni, ancora tipicamente estive, non a caso il programma è iniziato con il sottofondo di uno dei tormentoni dell’estate che è ormai quasi finita. “Fa ancora molto caldo ma speriamo che arrivino presto le temperature autunnali, è giusto così per vari motivi e a noi piacciono le stagioni” ha detto.

“Scopriremo come hanno trascorso l’estate i nostri cuochi”, l’annuncio della conduttrice

“Man mano che verranno a trovarci, i nostri cuochi ci racconteranno come hanno scorso il periodo estivo” ha detto inoltre Antonella Clerici, prima di dare il via ufficiale alla trasmissione, dove ieri si è sfogata in diretta mentre nell’appuntamento di lunedì ha commesso una gaffe a causa della quale ha dovuto poi scusarsi.

Intanto sta viaggiando su una media di quasi 1milione di telespettatori l’edizione appena iniziata di E’ sempre mezzogiorno, ieri seguito esattamente da 1milione 468mila spettatori con il 16.24% di share, mentre lunedì i telespettatori sono stati più o meno gli stessi ma lo share è rimasto di poco sotto quota 16%.

Non solo E’ sempre mezzogiorno: la conduttrice al lavoro anche per il ritorno in prima serata

Oltre all’impegno quotidiano con la sua seguitissima trasmissione in onda all’ora di pranzo, ricordiamo che Antonella Clerici nei prossimi mesi tornerà in prima serata con la terza edizione di The Voice Senior, le cui telecamere si accenderanno in pieno inverno, come nei due anni precedenti. E proprio per lo show dedicato agli aspiranti cantanti over 60 da tempo sta cercando concorrenti assieme alla sua squadra di autori, non a caso durante l’estate è apparso più volte in sovraimpressione su Rai1 il numero di telefono al quale può chiamare chi vuole candidarsi.