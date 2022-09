Antonella Fiordelisi difesa dall’ex Francesco Chiofalo: “Donne accanite”

L’influencer al centro delle critiche: interviene il suo ex sui social

L’influencer Antonella Fiordelisi una delle concorrenti del GF Vip 7 ha già delle nemiche nella casa di Cinecittà, visto che da quando ha fatto il suo ingresso è protagonista di diversi scontri soprattutto con le donne. A schierarsi dalla parte della gieffina ci ha pensato il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo sui social ammettendo:

“Non è sicuramente molto simpatica però vedo pure che non sta uscendo bene per quella che lei è veramente“.

La frecciatina del personal trainer alle sue ex: “Sono una vera e propria istituzione”

Le polemiche nel reality show condotto da Alfonso Signorini su Antonella Fiordelisi non si attenuano, visto che ha avuto parecchi litigi con le altre concorrenti, ma soprattutto nei giorni scorsi e nella terza puntata si è scagliata nuovamente contro Pamela Prati. A dire la sua sull’atteggiamento dell’ex schermitrice nella casa più spiata dagli italiani è stato l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Per iniziare però quest’ultimo ha lanciato una chiara frecciatina sia all’influencer originaria di Salerno e all’altra sua ex Selvaggia Roma, per aver affermato:

“Penso che sia ormai chiaro a tutti che io sono una vera e propria istituzione, conto una cifra per l’ufficio casting del GF Vip. Qualsiasi fidanzata che ho nella ragione in cui si lascia con me entra direttamente nel cast”.

Poi il personal trainer divenuto influencer dopo aver partecipato a Temptation Island ha ironizzato: “Infatti la mia fidanzata Drusilla nella ragione in cui entra quest’anno si lascia con me o perchè no, potrebbe diventare una concorrente quest’anno. E’ così parlano i fatti”.

Il giornalista ne è convinto su Antonella Fiordelisi: “Non è furba”

A questo punto il noto personal trainer si è espresso sul percorso che la sua ex sta facendo al GF Vip 7: “Nonostante con me non si è comportata molto bene per vari motivi, grandi polemiche e quant’altro, sono il primo a riconoscerlo che ci sono stato tanti anni insieme. E’ una brava ragazza sennò non ci stavo così tanto tempo”. L’ex volto di Temptation Island ha continuato a difendere la gieffina: “Vedo che sta sempre in nomination, le donne sono molto accanite contro di lei, spero che non esca subito perchè questa esperienza è una cosa che ha sperato per tanto tempo”. Intanto l’ex schermitrice che di recente ha avuto un duro sfogo, è stata tranquillizzata sia da Attilio Romita e Sara Manfuso a seguito di una lite accesa con Giovanni Ciacci. Il giornalista è arrivato però a considerare l’ingenuità della ragazza sia un difetto e un pregio, visto che oltre a sottolineare che questa volta c’è stata solidarietà da parte delle donne nei confonti della stessa ha sottolineato: “Non è furba”.