Arisa rompe il silenzio sulla sua salute: come sta dopo l’intervento

Arisa fa chiarezza sulle sue condizioni di salute: come sta dopo l’intervento

Dopo giorni di attesa, paura ed apprensione, la cantante lucana ha rotto il silenzio rivelando perché è sparita dai social cosa ha avuto e soprattutto come sta adesso. Nel dettaglio, nei giorni scorsi l’artista è stata costretta ad annullare un suo concerto a Velletri, in quell’occasione gli organizzatori con un post sui social avevano parlato genericamente di problemi di salute. Da allora il profilo Instagram della cantante, di solito sempre molto attivo, è sprofondato nel silenzio fino a poche ora fa quando finalmente Arisa ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute. Postando un divertente video ha chiarito:

“Ciao sto bene, ci vediamo domani”.

Insomma pur senza sbilanciarsi troppo la cantante ha chiarito di stare bene e di essere pronta a tornare ad esibirsi già da domani.

La cantante tranquillizza i suoi fan: cosa ha avuto e perché ha annullato il suo concerto

Arisa a causa di un intervento ha annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere a Velletri il 2 settembre. Questo, nel dettaglio, è il comunicato condiviso da International Music and Arts e poi ripreso dalla pro loco:

“Abbiamo ricevuto comunicazione dalla produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022″.

Non sono stati forniti altri dettagli né si sa con chiarezza cosa ha avuto ma la cantante, dopo giorni di silenzio, prima ha scritto di stare bene e poi ha postato delle storie su Instagram in cui appunto ha ripetuto di essersi ripresa ed ironizzato sulla sua voce modificandola con un filtro.

Arisa, silenzio rotto dopo l’intervento e prossimi progetti

Adesso che per fortuna tutto si è risolto per il meglio e sembra non essere successo nulla di grave, la cantante è proiettata nei suoi prossimi progetti. Infatti, a settembre tornerà ad Amici di Maria De Filippi come coach di canto e nel frattempo, archiviato il lungo gossip con Vito Coppola, è in tour con i suoi nuovi brani tra cui Tu mi perdicion che spopola nelle radio.