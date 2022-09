Ballando con le stelle, grande novità: Milly Carlucci in onda domani sera con…

Lancio del cast di Ballando con le stelle 2022 domani in prima serata su Rai1

Manca un mese esatto all’inizio della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, il cui cast ufficiale è stato reso noto nei giorni scorsi e verrà annunciato per la prima volta in televisione domani sera, giovedì 8 settembre, subito dopo l’edizione delle 20.00 del telegiornale. La novità è stata diffusa in rete alcune ore fa da TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte della televisione italiana, il quale ha parlato di una puntata speciale di Techetecheté dedicata proprio al programma di Milly Carlucci, della quale riveliamo maggiori dettagli nel paragrafo successivo.

Techetecheté dedica una puntata a Ballando con le stelle tra filmati di repertorio e novità

Per tre quarti d’ora, dunque, a partire dalle 20.35 circa, nella serata di domani il pubblico di Rai1 potrà rivedere tanti dei momenti salienti delle sedici edizioni di Ballando con le stelle andate in onda tra il 2005 e lo scorso anno. Non solo filmati di repertorio ovviamente: come anticipato nel primo paragrafo, nel corso dell’appuntamento la conduttrice presenterà uno per uno i nuovi concorrenti che parteciperanno alla diciassettesima edizione, al via sabato 8 ottobre (qualcuno dei quali ha scatenato anche alcune polemiche).

Milly Carlucci ospite all’Arena di Verona per lanciare la nuova edizione del suo programma

Non solo Techetecheté: a Ballando con le stelle 2022 verrà dedicato uno spazio anche all’interno dei Tim Music Awards che Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno venerdì e sabato in prima serata sempre su Rai1: intervenendo di persona sul palco dell’Arena di Verona, la Carlucci parlerà, appunto, dei concorrenti della diciassettesima edizione del suo programma ma anche dei nuovi maestri di ballo. Insomma, fervono i preparativi per una stagione che si prevede ricca di sorprese e che, come nelle precedenti due, dovrà fare i conti ogni sabato sera con l’agguerrita concorrenza di Tu si que vales.