Can Yaman su tutte le furie: “Sono stufo”, la richiesta disperata alle fan

L’attore di Viola come il mare difende Francesca Chillemi: “Dovete volerle bene”

Nonostante per un personaggio famoso l’affetto del pubblico sia praticamente tutto, qualche volta può avere anche delle conseguenze negative. Lo sa bene Can Yaman, attore turco amatissimo in Italia. Più volte Can ha dovuto fare delle richieste alle fan che, ad esempio, non gli lasciano privacy e gli creano problemi sotto casa. In queste ore l’attore si trova al Festival di Venezia con Francesca Chillemi per presentare Viola come il mare. E proprio durante un’intervista l’attore ha dovuto fare l’ennesima richiesta alle fan che da sempre criticano ogni donna alla quale lui si avvicina. Can ha detto:

“Vi devo chiedere una cosa. Voi dovete voler bene a Francesca perché io sono stufo che il pubblico che mi segue attacca e aggredisce ogni donna con cui mi affaccio. Francesca è una bellissima persona e una bravissima attrice, amatela”.

Can Yaman racconta com’è il rapporto con la collega: “Quando lei sorride tutto cambia”

Tra i due attori protagonisti della nuova fiction Viola come il mare è nato un rapporto molto stretto. Per tanto tempo il pubblico ha pensato che tra i due fosse nato l’amore ma nelle ultime ore Francesca Chillemi ha detto la verità sul rapporto con il collega. Ma non è stata l’unica visto che anche Can ha parlato della sintonia nata durante le riprese. L’attore si è detto molto fortunato di aver potuto lavorare con Francesca per 7 mesi e che lei l’ha aiutato molto con la lingua italiana. Poi chiamato a dire qualcosa di bello su di lei l’attore ha detto:

“Quando lei sorride tutto cambia”.

Il protagonista di Viola come il mare confessa: “Francesca Chillemi è stata l’unica a non essere invidiosa”

Sempre a proposito della grande popolarità di Can Yaman, seguito e assalito in ogni città d’Italia dalle fan, la Chillemi non ha nascosto le difficoltà iniziali. Quando i due attori sono arrivati a Palermo per girare Francesca sapeva benissimo la popolarità di Can ma vederla nella pratica è stata tutt’altra cosa. Tuttavia, dopo l’impatto iniziale, l’attrice ha colto il positivo di tale affetto ed ha iniziato ad abituarsi. A tal proposito Can ha detto: