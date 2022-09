Carmen Russo ed il marito Enzo Paolo Turchi in crisi? Lei rompe il silenzio

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 9, 2022 , in Gossip

Enzo Paolo Turchi e la moglie finiti al centro del gossip: problemi per la storica coppia? Parla lei

Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa circostanza la popolare soubrette ha rivelato di star cercando di educare sua figlia a prendersi cura degli animali. Tra una domanda e l’altra la giornalista ha colto la palla al balzo per far presente alla soubrette che stanno girando delle voci di corridoio su una presunta crisi con suo marito: “Ultimamente si vocifera che ci sia maretta tra di voi…” E la soubrette ha subito smentire seccamente, asserendo di essere ormai abituata a questo tipo di illazioni:

“Posso solo smentire! a ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico…”

Carmen Russo spazza via ogni dubbio: “Io e mio marito ci amiamo molto”

La soubrette, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha poi precisato che l’amore nei confronti di Enzo Paolo Turchi cresce di anno in anno:

“Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci…”

Ovviamente la showgirl ha fatto presente che anche la passione e il divertimento sono elementi importanti nell’equilibrio di coppia: “Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni…” Insomma le sue parole non hanno lasciato dubbi a possibili altre interpretazioni: nessuna crisi per la coppia, che continua ad amarsi come se fosse il primo giorno.

Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi nel cast della prossima edizione? Lei: “Ne sarei felice”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto a Carmen Russo come reagirebbe se suo marito dovesse partecipare alla prossima edizione del reality show vip, nel cui cast pare potrebbe esserci Eva Robin’s. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che sarebbe molto felice perchè sicura che darebbe tanto al programma: “E’ allegro, socievole, danzatore ed un ottimo chef…” Tuttavia la showgirl ha anche tenuto a dire di credere sia impossibile vederlo nella casa più spiata dagli italiani perchè al momento è molto impegnato con l’imminente apertura della sua nuova accademia di danza a Roma.