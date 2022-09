Carolina Marconi e il tumore, condizioni di salute: “Ho gridato di gioia”

Carolina Marconi spiega ai fan la sua assenza dai social e li aggiorna sulle sue condizioni di salute

Carolina Marconi è stata annunciata pochi giorni fa come concorrente ufficiale del GF Vip dopo tante voci che si erano susseguite negli ultimi mesi sulla sua probabile partecipazione. Non è la prima volta, dato che l’attrice aveva partecipato nel lontano 2004 al Grande Fratello 4, rimanendo per ben 92 giorni nella casa di Cinecittà. In vista del suo secondo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini, Carolina Marconi ha voluto pubblicare un post su Instagram per aggiornare i fan circa le sue attuali condizioni di salute: “Ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia per i vari controlli. Quando sono entrata per rifare la TAC mi è venuta la tremarella, il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano. Sono contenta perché è la prima volta dopo tanto che mi godo una vacanza fatta con le persone che amo. Per fortuna poi mi sono calmata, ho pregato e ho chiesto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa”.

I miglioramenti della salute di Carolina Marconi prima di entrare al GF Vip: “Ho fatto un grido di gioia”

Carolina Marconi negli ultimi mesi è stata impegnata a lasciarsi alle spalle la dolorosa lotta contro il tumore al seno che ha coraggiosamente deciso di raccontare pubblicamente per aiutare molte donne che soffrono come lei e per incentivare le persone a fare dei controlli. Dopo essersi fatta forza, Carolina ha fatto la TAC, che l’ha finalmente rincuorata: “Fortunatamente è tutto ok. La TAC perfetta così come la mammografia e le analisi. Ho fatto un grido di gioia. Ora sono felice e volevo condividere questo mio momento, questa mia piccola grande felicità con tutti voi. Vi voglio bene“. Quindi l’attrice si è messa alle spalle i problemi di salute ed è pronta a vivere una nuova avventura dove tutto è iniziato, ovvero nella casa del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip riapre le porte stasera: le ultime news e le anticipazioni

Questa sera il Grande Fratello Vip riapre le porte dopo circa sei mesi dall’ultima volta. I molti fan sono emozionati e curiosi di vedere i nuovi vip di questa edizione, con il cast completo che è stato ufficializzato nei giorni scorsi, e le nuove dinamiche che scateneranno. Quel che sappiamo è che questa sera ci sarà probabilmente uno scontro molto acceso per dei commenti negativi che qualche anno fa un concorrente di quest’anno fece su Sonia Bruganelli, attuale opinionista. Inoltre, Giulia Salemi sarà in studio con un ruolo nuovo e farà da tramite tra Alfonso Signorini e il mondo dei social. Appuntamento a questa sera alle 21:45 su Canale 5.