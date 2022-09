Delia Duran sorpresa a baciare una donna: nuovo triangolo con Alex Belli?

Delia Duran impegnata a baciare un’altra donna: con loro c’è anche suo marito

Sull’ultimo numero del magazine Vero sono state pubblicate alcune foto di Alex Belli insieme a sua moglie e un’altra donna, la cui identità è sconosciuta. In una di queste immagini le due sono state sorprese a scambiarsi un tenero bacio di fronte all’attore, che tanto ha fatto discutere nei mesi passati nella casa del Grande Fratello Vip per via della sua amicizia speciale nata con Soleil Sorge:

“I tre sono super affiatati…Le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti…”

La giornalista del settimanale che ha scritto questo articolo si è quindi chiesta se questo famoso bacio non sia in qualche modo la conferma che il loro rapporto potrebbe essere davvero aperto.

Alex Belli, la moglie bacia una misteriosa bionda: ennesima trovata pubblicitaria?

La giornalista del magazine di gossip Vero ha poi colto la palla al balzo per insinuare un dubbio su questo bacio tra Delia Duran e una donna misteriosa. Di cosa si tratta? La redattrice del settimanale si è chiesta se questo bacio potrebbe essere solo una nuova trovata pubblicitaria per lanciare il nuovo singolo dell’attore intitolato Amore libero:

“E’ vera passione o stanno solo recitando, magari per il videoclip del brano di Alex? Infatti, da poco Belli ha lanciato il suo nuovo singolo Amore libero…”

La giornalista ha poi fatto notare che in queste suddette foto la coppia, che pare abbiano ottime possibilità di entrare nel cast di Pechino Express, e l’amica più che passeggiare nelle vie ancora deserte di Milano sembrano sfilare in passerella.

L’attore e l’ironia della giornalista del magazine: “Più che amore libero sembra un harem”

La redattrice di Vero ha poi concluso questo suo articolo dedicato ad Alex Belli, Delia Duran e la loro amica in comune facendo una battuta di spirito: “Più che un amore libero questo sembra un vero e proprio harem…” Chi sarà mai questa misteriosa ragazza che pare essere molto amica della coppietta? Una cosa pare comunque essere certa: non c’è un solo giorno in cui la coppia non faccia discutere.