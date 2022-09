Elena Ballerini chi è: età, carriera, vita privata, marito, figlio, instagram

Chi è Elena Ballerini: età e vita privata della concorrente del talent di Rai1

È pronta per calcare il palco di Tale e quale show la cantante e conduttrice genovese. Classe 1984, l’artista ha 38 anni ed è nata precisamente il 21 febbraio, e sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso sull’avventura nello show di Carlo Conti:

“Vorrei rendere omaggio a Maria Callas. Invece non mi piacerebbe imitare un uomo perchè ho una voce piuttosto femminile”.

Ha confessato poi di aver convinto il conduttore toscano ad arruolarla mandandogli “almeno quindici imitazioni”. Figlia dell’avvocato Alberto Pappalardo, scomparso quando aveva appena 18 anni, Elena ha iniziato a muove i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla mamma Marina. Lei infatti l’ha spronata a studiare canto, recitazione e scrittura.



Carriera concorrente di Tale e quale show: i primi passi nel mondo dello spettacolo e l’esperienza a Citofonare Rai2

A soli 16 anni Elena Ballerini ha iniziato a recitare a teatro, partecipando a diversi musical come: Il Fantasma dell’Opera, Cats, Evita. Le prime apparizioni televisive risalgono invece al 2011 con il programma La terra delle meraviglie. L’anno successivo viene scelta come inviata per il magazine per ragazzi di Rai Gulp La TV Ribelle e debutta come attrice nella miniserie televisiva Un matrimonio. Nel 2013 ha condotto Leggende rock su Rai2 per poi puntare al cinema recitando nel film Maldamore. Inviata per quattro stagioni di Mezzogiorno in famiglia, nel 2015 ha pubblicato la canzone Se dimentico. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, Come non darla…vinta. Nel 2021 è entrata nel cast fisso della trasmissione condotta da Paola Perego e Simona Ventura Citofonare Rai 2.

Elena Ballerini vita privata: il matrimonio con Luca Federico Ghini e la nascita del piccolo Alberto

Legata al manager Luca Federico Ghini, l’artista si è sposata nel 2018 e l’8 dicembre dello stesso anno è nato il piccolo Alberto Emanuele. Dopo la gravidanza l’artista, molto attiva su Instagram (questo il suo profilo ufficiale) ha deciso di prendersi un momento di pausa dalla tv per dedicarsi al figlio e ora però è pronta per mettersi in gioco a Tale e quale show. Intanto le anticipazioni della prima puntata svelano che Carlo Conti ha messo a segno un colpo grosso.