Elenoire Ferruzzi contro gli autori del GF Vip: “Montano robe allucinanti”

La cantante delusa dall’icona trans che non ci sta: “Hanno montato una cosa assurda”

Nel corso della terza puntata della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la concorrente Elenoire Ferruzzi si è discolpata precisando che non c’era alcuna cattiveria in ciò che ha detto in questi giorni sull’atteggiamento che Ginevra Lamborghini ha nella casa di Cinecittà. L’icona trans si è scagliata inoltre contro gli autori del programma per le clip che hanno trasmesso, dopo che la cantante ha ammesso di essere rimasta delusa dalle sue parole:

“Comunque hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, era per ridere. Ma secondo te io sono una che attacca lei perchè scherza con i maschi? Non esiste proprio. Montano delle robe allucinanti”.

La nota showgirl si difende: “E’ uscita una cosa che non corrisponde alla verità”

La reazione di Ginevra Lamborghini ieri sera quando ha avuto modo di sentire ciò che Elenoire Ferruzzi pensa di lei non si è fatta di certo attendere, visto che ha fatto sapere di esserci rimasta male. Quest’ultima quando la musicista le ha chiesto delle delucidazioni, si è giustificata prendendosela con il GF Vip 7: “A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. Ti pare che io sono una persona che può criticarti per delle cose del genere? Perchè devono montare sti circhi? E’ una cosa davvero allucinante. Hanno montato tutto per fare cinema. Io dicevo tutto per ridere”. L’icona trans che intanto è stata affondata sia da Soraia Allam Ceruti e da Alfonso Signorini, ha continuato a scagliarsi contro il reality:

“Io dico sempre le cose per ridere e loro ovviamente le hanno tirate. Sì le hanno tirate per farci litigare. Fanno passare cose non vere. E’ uscita una cosa che non corrisponde alla verità. Si scherzava e non c’era cattiveria”.

Elenoire Ferruzzi dopo aver criticato un famoso artista sottolinea: “Che mi quereli pure”

Intanto nelle scorse ore la famosa icona trans si è lasciata andare a una dura critica indirizzata a un popolare cantautore, dato che mentre ascoltava un suo brano che la regia ha messo questa mattina per svegliare lei e gli altri concorrenti senza peli sulla lingua ha affermato: “Che canzoni di m*rd*”. Sara Manfuso dopo essere rimasta spiazzata si è rivolta all’amica dicendole: “Alfonso giovedì leggerà la querela di Tommaso Paradiso“. L’artista che è senza dubbio una protagonista assoluta del GF Vip 7, non si è preoccupata affatto, visto che ridendo ha sottolineato: “Amore non me ne frega niente. Che mi quereli pure, tanto il tempo ed i soldi non mi mancano, quindi lo può anche fare”.