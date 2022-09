Eva Robin’s lascia senza parole Silvia Toffanin: “È davvero terribile”

Verissimo, l’ospite ha subìto violenza in passato: “E’ stato un periodo problematico”

Oggi Silvia Toffanin nel suo salotto televisivo ha intervistato anche Eva Robin’s, che ha parlato a 360 gradi della sua vita decisamente intensa. Ad un certo punto la conduttrice ha fatto presente alla sua ospite che in passato ha anche subìto violenza: “Ci sono state delle violenze…” E l’ospite, con estrema schiettezza, ha rivelato che nel periodo in cui ha studiato al collegio gestito dai frati purtroppo è stata costretta ad affrontare l’intolleranza degli altri:

“Lì è stato problematico perchè le effusioni, le carezze o le tenerezze con i compagni erano mal viste…E purtroppo più di una volta sono stata castigata davanti a tutti…Calci e tirate di capelli…”

Silvia Toffanin colpita nel profondo dalla confessione choc dell’ospite: “E’ terribile”

Eva Robin’s ha poi rivelato di credere di aver subìto violenza in collegio perchè gli altri forse avevano già intravisto la sua vera natura:

“Certamente non era una natura virile, una natura maschile…Mi vedevano in affettuosità con gli altri compagni del collegio…”

L’ospite di Verissimo, che è finita al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, ha poi tenuto a precisare che per tenerezze non intende cose legate al sesso: “Erano solo cose tenere, anche perchè non c’era ancora una sessualità sviluppata…Volevano piegarmi…” La conduttrice, che poco prima ha intervistato Rosalinda Cannavò, ha quindi espresso tutto il suo più totale disappunto, capendo bene quanto l’ospite abbia davvero sofferto nella sua vita: “E’ davvero terribile…Mi rendo conto che sono ferite tremende, anche se ce l’hai fatta…”

Eva Robin’s confessa: “Ecco quando ho preso consapevolezza della mia diversità”

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite quand’è stato il momento in cui ha preso consapevolezza della sua diversità. E l’ospite di Verissimo ha subito risposto che grazie ad un film di Luchino Visconti ha iniziato a capire la sua vera natura:

“Rimasi fulminata dall’immagine di un personaggio…Iniziai quindi a colorarmi i capelli di biondo per assomigliargli…Ma così sembravo già una ragazzina…E quindi iniziai con le cure ormonali…”

Eva ha quindi spiegato di aver iniziato a fare le cure ormonali per fermare uno sviluppo maschile: “La cosa però è sfuggita al mio controllo perchè sono iniziate a crescere dei seni…E da lì è nata Eva…” Quest’ultima ha poi rivelato che sua madre ha accettato di buon grado, mentre suo padre molto meno: “Anche quando ero diventata popolare continuava a chiamarmi Roberto…”