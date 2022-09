GF Vip 7 anticipazioni: il fratello di Giovanni Angiolini nel cast?

Lanciato un indizio sul cast del GF Vip: si tratta del fratello di un ex gieffino?

Sia il conduttore Alfonso Signorini e il profilo ufficiale del reality show che riaprirà i battenti a partire dal 19 settembre 2022, continuano a lanciare nuovi indizi sul cast. Di recente è stato presentato uno dei concorrenti nei canali social del noto programma, e anche se il volto non è stato inquadrato si è capito chiaramente che si tratta di un uomo. Nel filmato è comparsa questa scritta: “A chi nessuno, a chi tutti in una volta”. A svelare di chi si tratta ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza:

“Potrebbe essere lui! Fratello di Giovanni Angiolini ed ormai ex cognato di Michelle!”.

Presentato un concorrente del reality: è l’ex di Belen Rodriguez oppure un ex volto di Uomini e Donne?

Alfonso Signorini ha mantenuto la parola visto che il cast della nuova edizione del GF Vip continua a essere segreto, dal momento che non tutti i concorrenti sono stati resi noti. Negli account ufficiali del reality in questi giorni stanno circolando diversi indizi, per invitare il pubblico a scoprire quali sono i personaggi misteriosi pronti a varcare la famosa porta rossa. Nella didascalia di un recente video attraverso cui è stato presentato un concorrente si legge: “Una cosa è certa, sarà un’esperienza che gli cambierà la vita tutta in una volta”. I fan più attenti si sono fatti già un’idea arrivando ad ipotizzare che il vip a cui appartiene questo dettaglio sia Antonino Spinalbese, uno dei probabili concorrenti, poichè non è sfuggito un particolare, ovvero il fatto che è stato inquadrato spesso un obiettivo fotografico: l’ex della nota conduttrice argentina in effetti nel corso della sua carriera ha iniziato a seguire la sua passione per la fotografia. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza invece il vip misterioso sarebbe il fisioterapista Paolo Angiolini, noto soprattutto per essere il fratello minore dell’ex gieffino Giovanni, al centro del gossip per la fine della relazione con Michelle Hunziker. Inoltre il ragazzo in passato è apparso nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, con il ruolo di corteggiatore di Clarissa Marchese, ma la loro conoscenza si era conclusa in fretta dopo un’esterna.

La famosa conduttrice entrerà nella casa di Cinecittà? Lei si era candidata

Intanto non si fermano i rumors su chi farà l’ingresso nella casa di Cinecittà. In un video di presentazione pubblicato dalla pagina ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini che di recente ha incassato un altro no, sono stati mostrati i piedi di una donna: i sospetti sono ricaduti sulla conduttrice Patrizia Rossetti, e a fare la scoperta è stata la pagina Instagram Reality Edition. Come ha riportato Biccy la nota 63enne si era candidata proprio per partecipare al tanto atteso programma di Canale 5: “Se mi vedrete mai al Grande Fratello Vip? Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare! Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Se mi dovessi innamorare di qualcuno non avrei problemi a mostrare il mio sentimento”.