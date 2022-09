GF Vip, Giulia Salemi senza freni: “Vi dico i gieffini che stanno deludendo”

Giulia Salemi senza peli sulla lingua a Casa Chi: “Alcuni concorrenti hanno deluso il pubblico, altri invece…”

Giulia Salemi è diventata un volto molto familiare del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato a ben due edizioni e aver condotto il GF Vip Party, la famosa influencer quest’anno ha un ruolo tutto nuovo in studio, ovvero informare Alfonso Signorini e il pubblico sul sentiment del popolo di twitter. Nell’intervista a Casa Chi, l’ex gieffina ha dato il suo parere sulla prima puntata e sulle presentazioni dei concorrenti in base al sentiment del pubblico: “Alcuni concorrenti non hanno avuto una ola su twitter perché le presentazioni sono state un pochino deludenti, tra questi ho visto Antonino Spinalbese, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Invece c’è una grande ola per le regine di questo GF, Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti, questo trio ha fatto furore, sono tutti pazzi di loro”.

Giulia Salemi e la sua opinione in merito a qualche possibile coppia: “Ecco tra chi può nascere del tenero”

È una Giulia Salemi a tutto tondo quella che abbiamo ritrovato nel suo intervento a Casa Chi. La influencer, oltre a dare ragione al pubblico nell’affermare che i suoi vip preferiti sono Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti, con quest’ultima che ha dato subito scandalo nelle scorse ore, sperando che la prima non dica cose da squalifica, preferendo quest’anno le senior rispetto ai giovani, ha rivelato tra chi secondo lei e il pubblico potrebbe nascere del tenero nella Casa: “Ho visto il radar tra Antonino e Ginevra. Già stasera sono andati a dormire alle 6 e un po’ di account sottolineano che potrebbe nascere una ship”.

Giulia Salemi e la somiglianza tra Alberto De Pisis e Tommaso Zorzi: “Il paragone nasce spontaneo, ma…”

Giulia Salemi, oltre ad affermare che quest’anno non vede un bono da battaglia come il suo Pierpaolo Pretelli, dicendo che quest’anno i muscoli non bastano, ha rivelato il suo parere sul paragone tra Alberto De Pisis e Tommaso Zorzi, con molti utenti che hanno notato una somiglianza nei modi di fare tra i due: “Il paragone nasce spontaneo, lui ha un compito arduo perché ha alle spalle una figura iconica. Però hanno delle caratteristiche differenti, Alberto ha una storia differente e si farà conoscere per quello che è realmente. Prima di entrare mi ha detto “non voglio che mi paragonino a lui”, spero che si lasci andare”. Queste sono le prime impressioni di Giulia Salemi e del popolo di twitter dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip di lunedì, con la seconda che andrà in onda giovedì ed è attesa con ansia per vedere gli ultimi ingressi e le opinioni del pubblico sui concorrenti.