GF Vip, scoop su una concorrente ritirata: “Notte di passione con…”

Bomba su una donna che doveva partecipare al reality: “Notte di passione con un calciatore sposato”

In questi mesi non sono mancate affatto indiscrezioni, sui concorrenti che potrebbero varcare la famosa porta rossa del reality show condotto da Alfonso Signorini. Mentre l’identità dei partecipanti continua a essere un mistero, l’ex gieffino Biagio D’Anelli nelle scorse ore ha fatto uno scoop clamoroso riguardante un donna che doveva partecipare al seguitissimo programma:

“Si è ritirata perchè avendo avuto una notte di passione con un calciatore di serie A, sposato“.

Indizio su un protagonista del Grande Fratello Vip: “Ha un abitudine particolare”

In attesa dell’imminente ritorno del programma condotto da Alfonso Signorini che di recente ha fatto un chiarimento, sul web continuano a circolare rumors. Biagio D’Anelli, un ex gieffino ha lanciato una bomba su una concorrente che a quanto pare ha rinunciato a partecipare, dopo che la sua presenza era certa. Per iniziare però l’opinionista ha rotto il silenzio su un protagonista della nuova edizione del reality show di Canale 5, svelando questo indizio:

“C’è un concorrente che sta per varcare la porta rossa, che ha un abitudine particolare quella di …….. varca la porta, e trema ……”.

Nella giornata di oggi invece il noto opinionista ha fatto sapere che una donna non farà più il suo ingresso nella casa di Cinecittà per aver avuto una notte di passione con un calciatore sposato: “Sarebbe stato il grande divorzio. L’amore da l’amore toglie”.

Chi sono i concorrenti della nuova edizione? Soltanto tre sono stati confermati

Per adesso la pagina ufficiale del GF Vip 7 ha ufficializzato soltanto la partecipazione di Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich. Poi sembra essere certa anche la presenza di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez e di Antonella Fiordelisi, che di recente ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che a quanto pare la ritrae nel backstage del noto programma. Gli altri probabili gieffini inoltre sono: “Carolina Marconi, Sara Manfuso, Attilio Romita, Gegia, Amaurys Perez, Patrizia Rossetti, George Ciupilan, Elenoire Ferruzzi, Chadia Rodriguez, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Dona, Luca Salatino, Ginevra Lamborghini e Cristina Quaranta”.

Intanto il conduttore ai microfoni della rivista TV Sorrisi e Canzoni oltre a far sapere che la casa di Cinecittà è nuova e molto più grande, ha rivelato altre novità: “Lo studio sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena”.