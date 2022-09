Giulia Salemi sarà al Grande Fratello Vip: è arrivata la conferma ufficiale

Alfonso Signorini fa un importante annuncio sulla prossima edizione del reality: c’entra Giulia Salemi

Oggi il popolare conduttore sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che per la prima volta il Grande Fratello Vip si aprirà al mondo dei social: “Il GF Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta…” A stretto giro la fanpage instagram thepipol_gossip ha rivelato che questo spazio verrà curato in diretta dalla popolare influencer ed ex gieffina, che nella scorsa edizione ha condotto su Mediaset Infinity il GF Vip party al fianco della sorella di Tommaso Zorzi, Gaia:

“La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarà in studio e seguirà i commenti social e narrerà le tendenze ‘live’ in puntata…”

Grande Fratello Vip, l’influencer sarà presente in studio fin dalla prima puntata: l’ultima news

La fanpage instagram thepipol_gossip ha poi tenuto a chiarire che Giulia Salemi sarà presente in studio fin dalla prima puntata del reality show, nel cui cast ci sarà anche Pamela Prati (l’ha confessato lei stessa sull’ultimo numero di Chi in edicola domani): “Un esperimento che partirà fin dalla prima puntata…” La suddetta fanpage non ha poi nascosto che questo esperimento non sarà assolutamente facile per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, visto che la diretta nasconde sempre insidie: “Esperimento difficile considerando i ritmi serrati della diretta…” Sicuramente la ragazza, che è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, darà tutta se stessa per far bella figura, e il sostengo dei suoi fan le darà indubbiamente la spinta giusta.

Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge alla conduzione del GF Vip Party: la conferma arriva dal popolare conduttore

E se Giulia Salemi avrà un compito importante nel reality, anche il suo fidanzato non sarà da meno. Difatti quest’ultimo insieme a Soleil saranno alla conduzione del GF Vip Party su Mediaset Infinity. A darne la conferma è stato proprio Alfonso Signorini giorni fa sul popolare social fotografico. Queste scelte dimostrano una volta in più quanto Endemol e lo stesso conduttore credano nei giovani dando loro la possibilità di dimostrare il talento magari ancora inespresso.