GF Vip anticipazioni, chi è la nuova concorrente: novità bomba sul cast

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 5, 2022 , in Grande Fratello

Wilma Goich è la seconda concorrente ufficiale della prossima edizione del reality show: l’annuncio

In queste ultime ore sui social il direttore Alvaro Vitali ha presentato ai lettori il prossimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Ed in questa circostanza il popolare giornalista ha rivelato che all’interno del settimanale ci saranno delle interessanti interviste al conduttore del Grande Fratello Vip e alle due opinioniste. Ma non è finita qua perchè il direttore ha inoltre confessato che all’interno del magazine è stato svelato il nome della seconda concorrente ufficiale, la Goich, che purtroppo ha recentemente perduto sua figlia:

“Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ci raccontano in anteprima tutte le novità del Grande Fratello Vip…Dei 24 concorrenti si sanno già i primi due, uno è Giovanni Ciacci, l’altro è Wilma Goich…”

GF Vip, novità bomba sul cast: tutti i nomi dei concorrenti verranno svelati solo durante la prima puntata

Il direttore del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, sempre in questo suo intervento sui social, ha poi colto la palla al balzo per lanciare una nuova bomba sul cast della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Di cosa si tratta? In pratica ha rivelato ai suoi follower che salterà la consueta copertina del suo magazine con tutti i concorrenti del reality vip perchè questa volta verranno presentati tutti durante la prima puntata prevista lunedì 19 settembre:

“Per quanto riguarda gli altri 22 nomi dovremmo aspettare la sera del 19 settembre dove verranno presentati volta per volta…”

Ha poi rassicurato che l’intervista di Alfonso Signorini pare sia assolutamente da leggere perchè irresistibile.

Nuovo studio per la prossima edizione del reality show: le ultimissime anticipazioni

Si segnala inoltre che Alfonso Signorini in questa intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che quest’anno lo studio del GF Vip cambierà totalmente dopo tanti anni. Tornando invece a parlare del cast della prossima edizione del reality show vip pare che ci sia la concreta possibilità di vedere nella Casa di Cinecittà oltre i già annunciati Giovanni Ciacci e Wilma Goich anche Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Molti rumor danno per certe come nuove concorrenti anche Gegia, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi. Tutti questi rumor verranno confermati?