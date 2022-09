Retroscena GF Vip, ex concorrente fa sapere a Signorini: “Riparteciperei”

Fabio Testi pronto a ripartecipare al Grande Fratello Vip: “Esperienza divertente”

Il popolare attore ha partecipato alla quarta edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E per lui è stata un’esperienza talmente bella che non avrebbe problemi a rifarla, come ha confessato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Vero: “Sì sarei pronto a partecipare nuovamente…E’ stata un’esperienza divertente…” Si segnala che non è stato neppure l’unico ex concorrente ad aver dichiarato recentemente di voler rifare questa esperienza. Difatti poco tempo fa ha espresso il medesimo desiderio anche Raffaella Fico. Il popolare conduttore e direttore del magazine Chi darà loro una seconda chance?

GF Vip di Alfonso Signorini, l’attore fa una confessione: “Ecco perchè vorrei ripartecipare”

Successivamente Fabio Testi ha anche rivelato al settimanale Vero il motivo per cui vorrebbe tanto ripetere l’esperienza. Quest’ultimo ha confessato che è stato davvero molto bello e arricchente il fatto di convivere con persone così tanto diverse l’una dall’altra (anche per un fatto di differenza d’età):

“Ti arricchisce molto, il fatto di vivere a stretto contatto…E’ bello condividere questi spazi, si vive in verticale tutti insieme…Giovani e vecchi…”

Insomma il famoso attore non ha dubbi: è pronto a ripartecipare al GF Vip. Adesso la palla è passata al conduttore. Potrebbe prendere in considerazione questo suo appello?

Il famoso attore pronto a tornare sul set: “In autunno girerò un film”

La giornalista del settimanale Vero ha poi fatto presente a Fabio Testi di essere venuta a conoscenza che è tornato sul set: “Cosa puoi anticiparci?”. E quest’ultimo ha chiarito subito che al momento non è ancora tornato sul set, aggiungendo però che sta lavorando ad un film che spera di poter iniziare a girare già il prossimo autunno:

“E’ una storia molto particolare, basata su un bimbo di circa dieci anni, che è rimasto orfano in Ucraina e viene adottato da una famiglia emiliana…”

La giornalista ha poi chiesto all’artista cos’altro vuole chiedere dalla vita, visto che l’amore e la carriera sono già al top. E l’ex concorrente del GF Vip non ha nascosto che vorrebbe tanto riuscire a sistemare i suoi nipoti.