GF Vip, Giovanni Ciacci fa infuriare Charlie Gnocchi: “Mi stai rompendo!”

Charlie Gnocchi perde le staffe con lo stylist: “Basta, così non va bene”

Stasera andrà in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. E a quanto pare gli animi nella casa più spiata dagli italiani sono già accesissimi. Cos’è successo? C’è stato un durissimo scontro tra Giovanni Ciacci e il fratello di Gene Gnocchi. Difatti il primo vorrebbe che tutti a turno pulissero il bagno, la cucina, il salotto, mentre il secondo vorrebbe che ogni concorrente non venisse forzato a fare niente. Tanto è bastato per far litigare i due. Ad un certo punto gli animi si sono ancora più surriscaldati perchè lo stylist ha sbagliato il suo nome, chiamandolo Gene (nome di suo fratello). Per tale ragione quest’ultimo è sbottato nel vero senso della parola non facendo mistero di essersi assai infastidito:

“Fermati un attimo e non guardarmi come uno sciocco. Se continui a sbagliare il mio nome in continuazione io ti chiamo Ciappi! Già mi chiami Gene da una settimana e mi rompi i co****ni. Questa cosa non va bene!”

Giovanni Ciacci nel mirino del concorrente del GF Vip: “I lavori da fare a casa sono tantissimi”

Charlie Gnocchi è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti del concorrente del reality show vip di Alfonso Signorini (QUA per leggere le anticipazioni sulla puntata di stasera). Difatti il fratello di Gene ha fatto presente allo stylist che i lavori da fare in casa sono tantissimi, mettendo in mezzo Antonino Spinalbese impegnato sempre a fare i capelli e il trucco alle concorrenti:

“C’è chi si occupa di fare trucco e capelli alle ragazze come Antonino ad esempio. Ognuno deve scegliere cosa vuole fare. Se facciamo più gruppi è meglio…”

L’inquilino della casa più spiata dagli italiani, il quale è stato vittima di uno scherzo la scorsa notte, ha poi fatto l’esempio di Patrizia Rossetti, che è stata criticata nei giorni scorsi perchè ha cercato di dire agli altri cosa fare: “La Rossetti ad esempio è sclerata dicendo cosa fare o non fare ed ha fatto arrabbiare alcuni di noi ‘chi sei tu Patrizia per dirci cosa fare?'”

Grande Fratello Vip, il conduttore in diretta annuncia: “Stasera i due concorrenti avranno un confronto”

Si segnala inoltre che poco fa è andato in onda una nuova puntata del daytime del reality show. Ed in questa occasione ha fatto irruzione in diretta Alfonso Signorini, il quale ha parlato proprio dell’acceso scontro tra Charlie Gnocchi e Giovanni Ciacci. In questa occasione ha annunciato che stasera in puntata i due avranno modo di confrontarsi, ed eventualmente chiarirsi. Oltre questo confronto stasera entrerà in casa la fidanzata di Luca Salatino, che vuole parlare con Elenoire Ferruzzi. E poi anche Giucas Casella varcherà nuovamente la porta rossa, visto che vuole confrontarsi con Attilio Romita dopo ciò che ha detto sul suo conto nei giorni scorsi.