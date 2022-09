Anticipazioni Grande Fratello Vip: stasera due accesissimi faccia a faccia

Anticipazioni di stasera: faccia a faccia tra Elenoire Ferruzzi e la fidanzata di Luca Salatino

Questa sera andrà in onda su Canale 5 la terza attesissima puntata del Grande Fratello Vip 7 che si prevede carica di scintille e tensioni. Innanzitutto, l’argomento principale di questi ultimi giorni è stato il litigio, con riappacificazione di ieri, tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino in merito a delle incomprensioni avute tra i due, con la prima che ha dichiarato di aver visto dei chiari segnali di un interessamento per lei da parte del ragazzo, oltre a dichiarare che le piace molto l’ex tronista, mentre il romano ha negato tutto dicendo che ama follemente la sua ragazza. La sua fidanzata Soraia non si è fatta pregare due volte e, dopo un video pubblicato su Instagram in cui era intervenuta a sua difesa, questa sera avrà un confronto con l’icona trans per chiarire definitivamente la questione sollevata nelle ultime ore.

Secondo faccia a faccia della serata: Giucas Casella contro Attilio Romita

L’altro faccia a faccia previsto della serata è quello tra Attilio Romita e Giucas Casella, che dopo poco più di sei mesi dalla sua uscita dalla casa di Cinecittà tornerà per avere un confronto con l’ex mezzo busto del Tg1, reo di avergli destinato alcuni insulti negli ultimi giorni, criticando alcuni suoi comportamenti con le donne. L’illusionista aveva avuto la vicinanza di alcune ex gieffine dello scorso anno, come Clarissa Selassié, ma anche di Maria Laura De Vitis, ex pupa del programma di Barbara D’Urso, che hanno dato torto a ciò che aveva detto Romita sul loro amico. Inoltre, l’ex conduttore del Tg1 era stato al centro di molte polemiche dopo aver criticato la famiglia reale e dopo alcuni commenti contro Alfonso Signorini.

Le altre possibili dinamiche della puntata di stasera del GF Vip

Oltre a questi due accesissimi e attesi faccia a faccia in cui si prevedono molte scintille, questa sera Alfonso Signorini potrebbe parlare dello scherzo finito male che Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon hanno fatto a Charlie Gnocchi che non l’ha presa benissimo, con l’uomo che ha anche discusso con Luca Salatino e altri inquilini della casa colpevoli secondo lui di essere stati complici dello scherzo. Infine, ci saranno le nomination che hanno provocato molte discussioni tra le donne nella scorsa puntata e che questa sera si preannunciano ancora più calde essendo coinvolti tutti e 23 i concorrenti. Vedremo se saranno sempre le donne a fare le nomination palesi o se questa volta toccherà agli uomini. Per questo e molto altro non ci resta che vedere la puntata di questa sera in onda su Canale 5.