I migliori anni, Carlo Conti verso la riconduzione? Trapelata una voce

Stefano Coletta non esclude il ritorno nel 2023 dello show condotto da Carlo Conti

In questi giorni di grande attesa per il ritorno di Tale e Quale Show, scopriamo da Davide Maggio alcune dichiarazioni rilasciate da Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento del prime time, intervenuto nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi a Roma. Durante l’evento Coletta non ha nascosto di voler aumentare gli impegni nel piccolo schermo del padrone di casa dello show, confermando l’ipotesi circolata più volte nell’ultimo anno, ossia la possibilità che riporti in onda un altro suo programma di successo, I migliori anni, che per diverse stagioni ha fatto compagnia al pubblico del primo canale sempre con grandi risultati.

Carlo Conti rifarà I migliori anni? Stefano Coletta: “Format che ha riposato abbastanza”

“La trasmissione ha riposato abbastanza e secondo me ha tutta la forza, per il tempo che stiamo vivendo, di tornare” ha dichiarato il direttore dell’intrattenimento della prima serata, come leggiamo sul sito citato nel paragrafo precedente. Coletta ha poi elogiato il padrone di casa di Tale e Quale Show (che nei prossimi mesi farà due versioni extra del programma), sottolineando che è sempre pronto ad intraprendere anche nuovi percorsi. “Quando penso a Carlo, penso a cose nuove, ma anche alla continuità o rivendicare The Band” sono state le sue parole. A proposito del programma appena citato, trasmesso con risultati non positivi alla fine della scorsa stagione, Stefano Coletta ha ammesso: “Era uno show complicato”.

“Si a I migliori anni, ma non solo…”, ecco cosa si prevede nel futuro di Carlo Conti

Sempre secondo quanto apprendiamo dal sito citato nei paragrafi precedenti, Coletta ha concluso la dichiarazione su I migliori anni lasciando intendere di essere quasi sicuro di riproporre lo show nel prime time di Rai1 nel 2023, ma di non escludere che Carlo Conti possa sperimentare anche nuovi format: e chissà che qualcuno di essi non arrivi già in questa stagione, magari in primavera, visto che fino all’inverno inoltrato il conduttore sarà impegnato con le varie versioni di Tale e Quale, come accennato. Intanto nelle scorse ore un altro sito ha lanciato in anteprima, invece, il nome di un super ospite che venerdì sera calcherà il palco in occasione della prima puntata di Tale e Quale Show 2022.