Imma Tataranni, la terza stagione ci sarà: quando iniziano le riprese

La terza stagione della serie tv di Rai1 si farà: arriva la conferma ufficiale

Tra poche ore andrà in onda la sesta puntata di Imma Tataranni 2 e sembra proprio che i telespettatori ne vedranno delle belle. Cosa succederà tra Imma, interpretata da Vanessa Scalera, e il marito Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, dopo la crisi del loro matrimonio che martedì sera è apparsa insanabile? Davvero il giovane collega della Tataranni, Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), riuscirà a fare breccia nel cuore della ruvida dottoressa? Intanto, tramite alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano La Repubblica scopriamo che la terza stagione si farà! Grande sospiro di sollievo dunque per i numerosi fan della serie tv che da anni, tra puntate inedite e repliche, seguono fedelmente il sostituto procuratore più amato di sempre.

Il regista di Imma Tataranni 2 sul successo della serie: “Abbiamo riscritto i canoni della fotogenia in tv”

Sempre tramite alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano sopracitato scopriamo alcuni commenti del regista Francesco Amato sul grande successo di questa serie tv.

“E’ successo grazie a Vanessa e alla sua bellezza. Abbiamo riscritto i canoni della fotogenia in televisione”

spiega Amato. Secondo il regista questo ha permesso ai telespettatori di sentirsi ancora più vicini ad un personaggio e di identificarsi. La storia di Imma viene vista come universale, soprattutto perché la Tataranni è spigolosa, umile, con grandi problemi da affrontare. Si tratta di una donna che da una parte deve fare i conti con il mondo maschile e dall’altra rovescia canoni e standard.

Tutti pazzi per Pietro, “Non si accontenta di essere periferico” dice il regista

Oltre ad amare tantissimo il personaggio di Imma Tataranni c’è un altro ruolo per il quale il pubblico stravede. Ovvero Pietro, il marito della protagonista. Come spiega lo stesso regista si tratta anch’essa di una figura di rivoluzione e cambiamento. Infatti Pietro è un marito presente, disponibile, umile, dolce che affianca e non prevarica la donna che ama. Tuttavia in questa seconda stagione anche lui sta vivendo un’insofferenza a certe dinamiche.

“Non si accontenta di essere periferico nella vita di Imma”

spiega il regista. Nella prossima puntata, intanto, sembra che Pietro andrà via di casa: riuscirà la coppia a salvarsi?