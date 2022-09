Mara Venier spiazza: “Accettato di tornare a Domenica In a una condizione”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 9, 2022 , in Domenica In

Domenica In, la conduttrice spiazza sul ritorno: “Accettato a garanzia di essere libera”

Mara Venier tornerà alla guida del suo talk domenicale a partire da domenica 11 settembre e per l’occasione ha concesso una lunga intervista a Gente in cui ha rivelato aspettative, anticipazioni ed anche la grande energia che le danno il marito Nicola Carraro, i figli ed i nipoti. Tuttavia, durante l’intervista ha fatto una rivelazione spiazzante sul suo ritorno, concordato ad una condizione.

“Quando mi hanno richiamata a Domenica In (dopo uno stop di quattro anni, ndr) ho accetto con la garanzia di avere libertà”

ha rivelato Mara che poi ha aggiunto: “Ho risollevato il programma a modo mio, con leggerezza, giochi, cronaca e attualità.” All’inizio, inoltre, per lei era anche difficile avere degli ospiti mentre adesso vengono volentieri grandi nomi. Insomma, la conduttrice ha chiesto ed ottenuto maggiore libertà e, a giudicare dagli ascolti, ha avuto ragione.

Mara Venier sulla sua vita privata confessa: “Oggi mi sento più fragile”

Durante la lunga intervista concessa al magazine sopra menzionato, la conduttrice di Domenica In ha ammesso che un tempo, nel suo lavoro, era una ragazza timida, senza grandi ambizioni e che non si sentiva all’altezza mentre adesso, che ha trent’anni di carriera alle spalle è molto più determinata e sicura di se tanto che riceve molte più proposte lavorative adesso rispetto a quando aveva trenta o quarant’anni. Per quanto riguarda, invece, com’è cambiata come donna nel corso degli anni ha confessato:

“Un tempo ero più forte. Oggi mi sento più fragile ma credo sia un fatto legato all’età, alla paura di perdere le persone care. Vedere andar via gli amici di una vita fa male e ti indebolisce.”

Un duro colpo per lei è stato anche la morte dell’amata madre nel 2015 che ha superato solo grazie alla sua famiglia ed agli amici.

Anticipazioni Domenica In prima puntata, la conduttrice: “Spazio alle storie di quotidianità”

Mara Venier ha concluso l’intervista rivelando chi saranno gli ospiti della 1^ puntata del suo talk mentre sugli argomenti ha svelato: “Quest’anno cercherò di dare più spazio alle storie di quotidianità, voglio spiegare ciò che accade, ciò che mi colpisce. Affrontare i fatti di cronaca può servire da messaggio per tutti.”