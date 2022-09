Caos ad Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: “È un centro di terapia”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 23, 2022 , in Programmi Tv

Oggi è un altro giorno, diretta movimentata per la conduttrice ed i suoi ospiti: “Ognuno ha una fobia”

Nella puntata di oggi, venerdì 23 settembre, del talk di Serena Bortone sono stati ospiti tra gli altri il regista Paolo Virzì e gli attori Vinicio Marconi ed Elena Lietti, protagonisti di Siccità. Durante la chiacchierata tuttavia il discorso si è movimentato ed accesso parlando di follia e malattie mentali. Il regista, infatti, ha sottolineato come la struttura dello studio e la disposizione degli ospiti ricordi un centro di terapia in cui ognuno racconti la propria storia, tanto che la stessa conduttrice, in maniera ovviamente ironica, ha ammesso:

“Questo è un centro di terapia permanente ognuno può dirti la propria fobia.”

Jessica Morlacchi svela nel talk di Serena Bortone: “Soffro di agorafobia”

Subito dopo la dichiarazione della conduttrice nello studio di Oggi è un altro giorno è scoppiato il caos. Luca Tommasini ha rivelato: “Io ho molte fobie ma non ne dico neanche una perché poi le altre si offendono” mentre Memo Remigi ha aggiunto di averne molte e Laura Freddi ha sottolineato di non averne, di essere una persona stabile e forse proprio per questo più pericolosa. Un discorso molto serio, invece, lo ha fatto Jessica Morlacchi:

“In passato io ho sofferto e soffro ancora di agorafobia.”

In molti, infatti, sanno che la giovane cantante per molti anni è stata vittima di attacchi di panico e fobie che hanno inciso sia sulla sua vita privata che sulla sua carriera professionale che oggi, per fortuna, è in rilancio con la partecipazione fissa nel talk di Rai1.

Serena Bortone ironizza nel suo talk: “Delle fobie di Memo Remigi non parliamone”

Durante il breve e divertente siparietto ognuno ha detto la propria fobia ed alla fine la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha concluso il suo intervento ammettendo: “Delle fobie di Memo Remigi non ne parliamo proprio.” Insomma puntata movimentata quella di oggi dove poco prima Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci, in attesa del loro primo figlio, hanno rivelato il sesso ed il nome del nascituro. Di recente, invece, la Bortone è scoppiata a piangere per un ospite.