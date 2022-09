Oroscopo fine settimana 3-4 settembre: previsioni Jupiter a Unomattina

Le previsioni dell’oroscopo del weekend svelate oggi in diretta a Unomattina Estate

La settimana del programma di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave non poteva finire senza l’oroscopo del weekend, che Jupiter ha rivelato oggi, venerdì 2 settembre, in diretta negli ultimi minuti della puntata. Scopriamo, quindi, come sarà, astrologicamente parlando, il fine settimana di domani e dopodomani, sabato 3 e domenica 4 settembre 2022. Prima di iniziare a rivelare le previsioni di ogni segno, l’astrologo ha anticipato che quello dei prossimi due giorni sarà un fine settimana particolare per tutti i segni dello zodiaco. I primi quattro segni presi in esame sono stati quelli d’acqua, passando poi ai segni di fuoco.

CANCRO: 4 stelle, ottimo momento per concludere questioni immobiliari;

SCORPIONE: 5 stelle, la Luna è nel segno e promette passioni travolgenti;

PESCI: 3 stelle, si ritroverà la calma persa riprendendo il proprio controllo;

ARIETE: 4 stelle, ci sarà qualche ritardo in alcuni progetti ma nel frattempo bisognerà sfruttare bene l’orizzonte.

Oroscopo di Jupiter del prossimo weekend di altri quattro segni: cosa dicono le previsioni?

L’astrologo di Unomattina Estate ha poi proseguito il suo spazio delle stelle rivelando le previsioni del fine settimana di altri segni di fuoco, prima di passare ai segni di terra.

LEONE: 5 stelle, l’entusiasmo non mancherà in questo weekend intenso e ricco per l’amore;

SAGITTARIO: 4 stelle, situazione positiva nel campo della professione, prevista un’escalation proprio a livello di lavoro;

TORO: 4 stelle, le persone stravaganti intrigano ma attenzione a non avventurarsi in storie difficili;

VERGINE: 2 stelle, la tendenza a dedicarsi troppo ai dettagli condiziona la visione generale della vita.

Le previsioni dell’oroscopo del fine settimana prossimo degli ultimi quattro segni zodiacali

L’oroscopo di Jupiter a Unomattina (anche Fox ha svelato l’oroscopo del weekend) è poi terminato con le previsioni dei segni rimamenti, gli ultimi quattro, concludendo con quelli di terra e passando ai segni d’aria.

CAPRICORNO: 2 stelle, i progetti si realizzeranno e il lavoro andrà alla grande;

GEMELLI: 3 stelle, Marte è nel segno e sta smuovendo quella fortuna che sembrava essere scomparsa;

BILANCIA: 5 stelle, ma si è indecisi tra l’attrazione cerebrale e quella fisica;

ACQUARIO: 4 stelle, il senso critico di questo segno si fa sempre più acuto ma bisogna usarlo con molta discrezione.