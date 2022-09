Samira Lui professoressa L’Eredità: età, altezza, fidanzato, instagram

Tale e Quale Show: età, altezza e passioni dell’ex professoressa del preserale di Rai1

Stasera Carlo Conti darà il via alla nuova edizione di Tale e Quale Show in cui i Vip si sfideranno a colpi di imitazioni. Confermati in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Tra le concorrenti di quest’anno spicca Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità, il preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Samira, padre senegalese e madre friulana, è nata a Udine il 6 marzo 1998, ha quindi 24 anni. E’ alta 1,78 cm. Ha preso il diploma di geometra ma poi ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, motivo per cui si è iscritta all’Università con indirizzo cinema. Si è classificata terza al concorso di Miss Italia nel 2017. E’ poi approdata a L’Eredità come professoressa in coppia con Ginevra Pisani. Il suo mito è Rihanna, tifa per l’Udinese e fa parte del coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia dall’età di cinque anni.

Samira Lui è fidanzata? Le foto su Instagram spopolano

Il profilo Instagram dell’ex professoressa de L’Eredità conta più di 75mila followers. La concorrente di Tale e Quale Show ama condividere con i suoi fan foto e video di lavoro, vita quotidiana e privata. Da una foto si evince che è fidanzata con Luigi Punzo che è un luxury concierge, una figura professionale che all’interno di un hotel svolge diversi incarichi. Samira, in una recente intervista, ha confessato cosa teme di più dello show di Rai1.

La concorrente di Tale e Quale Show rivela: “Credo di aver convinto Carlo Conti grazie al mio carisma”

Samira Lui, in una breve intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che le piacerebbe imitare Rihanna perché la ama da sempre ma non Whitney Houston. Dice: “Ho convinto Carlo Conti grazie al mio carisma, credo”. Sarà lei la vincitrice di Tale e Quale Show? Basta sintonizzarsi stasera alle 21:25 circa su Rai1 per vederla all’opera.