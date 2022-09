Scherzi a parte al via, Papi: “Vip vivrà situazione molto imbarazzante”

Scritto da Isabella Adduci , il Settembre 14, 2022 , in Programmi Tv

Enrico Papi, retroscena sullo scherzo a Roberto Giacobbo: “Coinvolto in una situazione imbarazzante”

Domenica 18 settembre, in prima serata su Canale5, riparte Scherzi a parte, lo show più temuto dai Vip. Al timone del famoso programma ritroveremo Enrico Papi che ha svelato succose anticipazioni al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Rivela il conduttore:

“Mi è piaciuto organizzare uno scherzo difficilissimo a un personaggio che non abbiamo mai visto in contesti particolari: Roberto Giacobbo. Ci hanno aiutato i suoi collaboratori, una delle figlie e la moglie: sarà coinvolto in una situazione molto imbarazzante”.

Nella prima puntata una delle vittime sarà Iva Zanicchi: metteranno talmente a dura prova il suo aziendalismo che alla fine sclererà. Poi sarà mandato in onda lo scherzo di Manuel Bortuzzo ad Aldo Montano per mettere alla prova la loro amicizia. E quello a Federico Fashion Style: hanno reso inagibile il suo salone di Anzio, vicino Roma. Insomma anche stavolta le risate saranno assicurate.

Scherzi a parte, il conduttore anticipa: “Trappole anche in studio per gli ospiti”

Ma le vittime di questa edizione di Scherzi a parte non potranno stare tranquilli neanche in studio. Il perché lo svela Enrico Papi:

“Non sarò cattivo ma preparerò loro delle trappole, tenendo a mente il fatto che voglio far divertire la gente con scherzi un po’ da cartone animato”.

Verrà riproposto lo scherzo in diretta che l’anno scorso ha riscosso successo con i telespettatori. Il presentatore del programma di Canale5 ha svelato chi sono riusciti a incastrare, anche personaggi irraggiungibili. Non sono mancati gli imprevisti: alcuni scherzi sono saltati o sono stati rimandati perché il vip di turno non è arrivato.

Enrico Papi rivela: “C’è stata una rissa e una star è uscita fuori di sè”

Il conduttore ha svelato tanti retroscena su questa edizione di Scherzi a parte che si preannuncia scoppiettante: “C’è stata una rissa e una star è uscita talmente fuori di sè che non riuscivano a controllarla neanche gli amici”. Capita poi spesso che le vittime chiamino la polizia e loro devono avvertire che è tutta finzione. L’appuntamento con Scherzi a parte è ogni domenica in prima serata su Canale5.