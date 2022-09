Serena Rossi, rivelato un segreto su Davide Devenuto: “Ci facciamo…”

Amore a gonfie vele tra i due attori: “Ci facciamo qualche battutina” racconta lei

Vacanze negli Stati Uniti per Serena Rossi e Davide Devenuto, come raccontato dal numero del settimanale NuovoTV uscito in tutte le edicole martedì scorso. Nell’articolo a loro dedicato la rivista ha pubblicato alcune foto che i due hanno scattato nel Grand Canyon, visitato assieme al figlioletto Diego. La rivista ha riportato anche alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Serena, che ha spiegato che le scene bollenti sul set sono ovviamente solo lavoro: “Certo, qualche battutina ce la facciamo, ma tra noi c’è totale fiducia” ha dichiarato in proposito.

Serena Rossi e Davide Devenuto: una storia d’amore che va avanti da quattordici anni

L’amore tra i due attori, lo ricordiamo, è sbocciato nel lontano 2008: galeotto è stato il set di Un posto al sole, la soap di Rai3 che ha regalato a Serena Rossi tanta popolarità, lanciandola a tutti gli effetti nel mondo delle fiction e del cinema. A proposito della sua passione per la recitazione, il settimanale citato prima ha ricordato che Serena ha dichiarato: “Ho sempre avuto dentro la voglia di intrattenere e recitare, mi è sempre venuto naturale. Ricordo i filmini ai matrimoni e alle feste in cui da piccola davo sempre il benvenuto agli invitati”.

Da Un posto al sole a Mina Settembre: Serena e Davide insieme anche nella fiction di Rai1

Ricordiamo, poi, che Serena Rossi e Davide Devenuto hanno recitato insieme anche in Mina Settembre: nella serie tv in questione Davide ha prestato il suo volto a Paolo, marito dell’avvocatessa Irene (migliore amica della protagonista), interpretata da Christiane Filangieri. La storia vede invece Gelsomina (appunto Serena Rossi) divisa invece tra l’attrazione per un ginecologo impersonato da Giuseppe Zeno e l’amore per il suo ex marito interpretato da Giorgio Pasotti: e su ciò ultimamente è trapelato uno spoiler…