Sonia Bruganelli affila le unghie prima del GF Vip: “Torna il virus in Tv”

Grande Fratello Vip, l’opinionista avverte: “Sta tornando il virus in Tv”

Sulla copertina del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola domani ci sarà Alfonso Signorini e le due opinioniste. E proprio sulle pagine del magazine daranno succose anticipazioni sulla prossima edizione della versione vip del reality show. In queste ultime ore la popolare moglie di Paolo Bonolis ha voluto commentare la suddetta copertina su instagram, cogliendo dapprima l’occasione per ricordare a tutti che dal 19 settembre tornerà sulle frequenze di Canale 5 il reality show, e successivamente ha anche lanciato una frecciata velenosa ai detrattori:

“DAL 19 SETTEMBRE RITORNA IL ‘virus’ della Tv…Nessuno lo vorrebbe ma se lo prendono tutti!”

Sonia Bruganelli autoironica prima del suo ritorno nel reality: “Ora si dice schietta?”

Successivamente l’opinionista della prossima edizione del GF Vip, sempre in questo suo post pubblicato ore fa su instagram, ha anche voluto commentare il fatto che nella copertina del prossimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui è insieme ad Alfonso Signorini e Orietta Berti è stata definita schietta. Cosa ha detto? La moglie di Paolo Bonolis, la quale a Il Corriere della sera non ha nascosto che l’esperienza come opinionista a La Fattoria è stata terribile, ha fatto capire con estrema ironia che forse usare quel termine per definirla non sia del tutto giusto: “Ora si dice schietta?”. Tra i tanti commenti sottostanti il post c’è anche chi le ha detto: “Sempre per ‘S’ inizia…” E la reazione dell’opinionista non si è fatta attendere, limitandosi a rispondere con alcuni emoji di una fiamma e una faccina impegnata a fare l’occhiolino. Quest’ultima ha già fatto sapere che le sue opinioni sui concorrenti non verranno condizionate in nessun modo dal sentiment dei social, anzi.

GF Vip, l’opinionista senza freni: “Il fumetto è tanta roba”

Si sa che Sonia Bruganelli è molto attiva anche su twitter. Difatti non c’è giorno in cui non condivida i suoi pensieri sul famoso social network. E proprio in queste ultime ore ha commentato la copertina del prossimo numero di Sorrisi anche sul suddetto social, non facendo mistero di aver apprezzato particolarmente l’idea del fumetto: “Il fumetto è tanta roba…” Si segnala inoltre che poco dopo ha anche pubblicato un post sempre su twitter in cui ha lanciato una frecciatina forse a qualche suo hater: “Non incolpate i clown di essere tali. Smettete di frequentare il circo piuttosto…-cit.”