Sonia Bruganelli choc: “Esperienza terribile a La Fattoria di Paola Perego”

La Fattoria di Paola Perego, arriva la frecciatina della popolare opinionista: “Esperienza terribile”

Sonia Bruganelli sarà nuovamente l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Forse però non tutti si ricordano che quest’ultima anni fa ha ricoperto il medesimo ruolo nel popolare reality vip condotto dalla moglie del famoso manager Lucio Presta. Oggi in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera ha rivelato che quella non è stata proprio un’esperienza idilliaca, anzi:

“Una delle cose più brutte che abbia mai fatto…Non ero pronta…Ero conosciuta come moglie di Bonolis che aveva appena fatto il suo secondo Sanremo…”

La donna non ha fatto mistero che in quella occasione non non è stata molto credibile né creduta: “C’erano concorrenti intoccabili…Avevo troppi paletti ed ero troppo giovane…”

Sonia Bruganelli viene allo scoperto su Alfonso Signorini: “Il nostro litigio ci ha unito ancora di più”

Successivamente il giornalista del quotidiano Il Corriere della sera le ha fatto presente che anche al Grande Fratello Vip non è stato tutto rose e fiori, visto che in una puntata ha discusso in diretta con il popolare conduttore e direttore del magazine Chi. E la moglie di Paolo Bonolis, che ha lanciato una frecciata ad Adriana Volpe, ha dapprima rivelato che in quell’occasione Signorini ha sbagliato a toglierle la parola in malo modo, e successivamente non ha fatto mistero che grazie a quella litigata sono riusciti a costruire un ottimo rapporto:

“Mi aveva tolto la parola in malo modo…Quel litigio ci ha avvicinato…Ho scoperto una persona simile a me…”

Sul conduttore del reality, nel cui cast pare ci sarà Attilio Romita, ha poi rivelato che sembra tanto ‘spietato’, ma alla fine ha un cuore d’oro: “Ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato ma è un tenerone…”

Orietta Berti, la collega opinionista non ha dubbi: “La ammiro molto”

Il giornalista de Il Corriere ha poi fatto notare a Sonia Bruganelli che poco dopo la fine del Grande Fratello Vip ha annunciato che non l’avrebbe più rifatto: “Invece dal 19 settembre la rivedremo su Canale 5…” E la donna, con la sua proverbiale schiettezza, ha dichiarato che adesso è tutto diverso e che è ben felice di ricoprire nuovamente il ruolo di opinionista del reality show, soprattutto perchè la sua collega sarà un’artista che ha sempre ammirato: “Ora è diverso…Sarò con Orietta Berti: la ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me…”