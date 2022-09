Sonia Bruganelli è pronta per il Grande Fratello Vip: “Non temo le critiche”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 6, 2022 , in Grande Fratello

Grande Fratello Vip, l’opinionista non ha dubbi: “Critiche? Non ho paura”

Sonia Bruganelli sarà nuovamente opinionista della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Difatti è stato proprio quest’ultimo ad aver fatto di tutto per convincerla a ripartecipare, riuscendo a strapparle un sì dopo un lungo corteggiamento. Oggi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Ed in questa circostanza l’opinionista ha confidato di non essere interessata a risultare impopolare sostenendo magari alcuni concorrenti scomodi, com’è successo d’altronde anche nella passata edizione del programma: “Non temo le critiche, continuerò a sostenere i concorrenti più scomodi…”

Sonia Bruganelli ha le idee chiare per la prossima edizione del reality: “Voglio far uscire l’anima dei concorrenti”

Successivamente l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, non ha fatto mistero di avere un obiettivo da raggiungere. Quale? Cercare far emergere l’anima dei concorrenti:

“Dopo il primo mese, i concorrenti diventano fragili e vorrei fare il possibile affinché ognuno di loro possa dare il massimo…Vorrei riuscire a tirare fuori l’anima delle persone…”

Ci riuscirà? Chissà, intanto la moglie di Paolo Bonolis, che è pronta a ripetere l’avventura ricoprendo il ruolo di opinionista del reality show vip, ha anche voluto dichiarare di essere estremamente felice di avere come collega Orietta Berti, della quale ha sempre nutrito una profonda stima: “E’ spiritosa, divertente, disponibile e carina…E’ proprio vero che più sono ‘alti’ e più sono umili…”

Orietta Berti e l’avvertimento della collega: “Non c’è bisogno di primeggiare”

Sonia Bruganelli a Sorrisi ha poi colto la palla al balzo per lanciare un chiaro avvertimento alla sua collega opinionista al Grande Fratello Vip, asserendo che il loro ruolo non è quello di primeggiare l’una sull’altra, bensì devono mettersi al servizio del programma dando pareri precisi e netti sui vari concorrenti:

“Orietta è consapevole che siamo al servizio del format e non c’è bisogno di primeggiare in un ambiente dove i protagonisti sono i concorrenti…”

La moglie di Bonolis ha poi confessato che non sarà mai e poi mai un’opinionista comoda: “Dobbiamo fare in modo che le dinamiche nascoste vengano fuori…”