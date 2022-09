Sophie Codegoni si scaglia contro un’ex gieffina: “Non sei coerente!”

Una nota showgirl smascherata dalla nuova Bonas di Avanti un altro: “Evviva la coerenza!”

Sophie Codegoni e il fidanzato hanno scatenato delle polemiche, dopo aver sfilato sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia. Tra le tante critiche non è passato è di certo passato inosservato il pensiero di Patrizia Pellegrino, che ha scritto: “Si vabbè sul red carpet di Venezia che show”. Nel post ufficiale dei due ex gieffini però la showgirl si è lasciata andare a un apprezzamento. La nuova Bonas del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non ha perso tempo per scagliarsi contro l’ex gieffina:

“Evviva la coerenza! Con tutto il dovuto rispetto”.



Il gesto di Alessandro Basciano scatena polemiche: botta e risposta tra la fidanzata e un’ex gieffina

La proposta di nozze che Alessandro Basciano ha fatto al Festival di Venezia alla sua fidanzata non è piaciuta a parecchi utenti della rete. Anche il giornalista inglese Jack King è intervenuto su Twitter: “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica”. La replica dell’ex gieffino è stata: “Non è legata al film”. A Sophie Codegoni invece non è sfuggita l’incoerenza dell’ex gieffina Patrizia Pellegrino, poichè dopo aver manifestato il suo disappunto sul gesto di cui si è reso protagonista il suo amato, ha scritto questo commento: “Evviva l’amore”. La risposta dell’ex tronista è stata: “Nessuno giudica il fatto che tu e tutto il mondo possano trovare questa cosa stramba, fuori luogo, esagerata, organizzata”. Sophie Codegoni ha smascherato l’ex gieffina, dato che dopo aver detto che ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole ha aggiunto: “Il problema emerge nel momento in cui commenti sotto un post di una cattiveria atroce dando ragione a quella persona dicendo che facciamo show per poi venire sotto al mio post dicendo evviva l’amore”. La 21enne ha concluso: “Quindi ti dico solo pensa quello che vuoi ma rimani coerente su quello che è il tuo pensiero. Con questo ti saluto. Evviva l’amore”. E’ arrivata la risposta dell’attrice: “Evviva l’amore ed io non sono mai stata e mai sarò contro l’amore, e mai contro di te che sei un bellissimo fiore”.

La coppia nata al GF Vip criticata da un attore: “Fenomeni da baraccone”

A criticare la coppia nata nel reality condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato anche l’attore Alessio Vassallo:

“Basta con tutti questi moralisti, questi sono fenomeni da baraccone, e stiamo prendendo una deriva pericolosa”.

Il fidanzato dell’ex corteggiatrice Ginevra Pisani ha suggerito di mandare gli influencer e non presentare i film sul noto red carpet a questo punto: “Sarebbe da far andare solo sta gente qui. Che non ha nulla da raccontare. Se non mortificare la propria vita privata pur di avere cinque minuti di notorietà”.