Storie Italiane, rimasta colpita Eleonora Daniele: “Queste immagini sono…”

“Immagini davvero emozionanti”, le parole della conduttrice di Storie Italiane all’inizio della diretta

Si continua a dare ampio spazio nella maggior parte dei programmi di punta Rai e Mediaset, alla morte della regina Elisabetta, scomparsa esattamente una settimana fa, i cui funerali verranno celebrati lunedì prossimo, 19 settembre, e saranno ovviamente trasmessi in diretta dalle maggiori emittenti televisive. E proprio commentando alcune immagini provenienti da Londra, all’inizio della puntata di oggi, giovedì 15 settembre 2022, del suo seguitissimo programma del mattino, Eleonora Daniele ha asserito: “Si tratta di immagini storiche davvero emozionanti quelle registrate ieri, continuiamo a guardarle prima di aprire i collegamenti con i nostri inviati”.

Eleonora Daniele e le parole toccanti sull’addio alla regina: “Ha lasciato per sempre Buckingham Palace”

Prima ancora di presentare gli ospiti presenti in studio che hanno partecipato alla puntata di oggi di Storie Italiane, la conduttrice ha detto inoltre: “Ieri pomeriggio la regina Elisabetta ha lasciato per l’ultima volta Buckingham Palace”.

Sono immagini davvero emozionanti quelle che abbiamo visto, con i visi di tutti i presenti, non tanto i visi dei reali quanto quelli delle altre persone

ha detto inoltre Eleonora, mentre la regia ha mandato in onda, appunto, alcuni video registrati a Londra nelle ultime ore nei quali abbiamo visto sia il re Carlo che il principe William. “Clima commosso e composto” ha commentato invece l’inviato della Rai Marco Varvello intervenendo in diretta dalla capitale britannica. “Questo clima molto ordinato c’è sia dentro che fuori” ha chiarito successivamente l’inviato.

Più del 20% di share ieri per Storie Italiane: i dati auditel della prima e della seconda parte

Anche nell’appuntamento di ieri si è dato molto spazio alla more della regina, con Eleonora Daniele che ha rivelato un particolare incredibile. A seguire l’appuntamento della trasmisione andato in onda mercoledì sono stati, come apprendiamo da TvBlog, 704mila telespettatori con il 20.22% nella prima parte, e 816mila telespettatori con il 18.51% nella seconda parte.