Antonella Clerici lamenta: “Troppi programmi con cuochi alla stessa ora”

“C’è una cosa che mi dispiace…”, la rivelazione della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole stamani Antonella Clerici, che da lunedì prossimo sarà nuovamente alla guida del suo seguitissimo programma del mezzogiorno di Rai1, giunto alla terza edizione. E proprio parlando di E’ sempre mezzogiorno, nell’intervista la conduttrice ha espresso una lamentela, dichiarando:

Mi dispiace che la Rai mandi in onda tanti programmi, alcuni anche alla stessa ora, con cuochi e ricette. Credo che così rischi di inflazionare trasmissioni come la mia che funzionano bene…

“So di non avere l’esclusiva della cucina in televisione, ma credo, e lo dico senza fare polemica, che dovrebbe esserci un po’ più di attenzione in questo” ha specificato subito dopo.

“Programma molto amato E’ sempre mezzogiorno”, la soddisfazione della padrona di casa

“Questa cosa mi dispiace, non lo nascondo” ha sottolineato Antonella Clerici, come suddetto, nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale menzionato all’inizio del paragrafo precedente, manifestando però la sua soddisfazione per il successo che E’ sempre mezzogiorno ha avuto sia nella prima che nella seconda edizione: “Sono contenta perchè è un programma molto amato” ha dichiarato, annunciando poi che la terza edizione di The Voice Senior andrà in onda nei primi mesi del 2023, anticipando successivamente che lo show anche nella nuova stagione avrà concorrenti molto talentuosi con storie di vita intense che daranno ancora più anima allo spettacolo. In un’altra intervista uscita oggi ha rivelato invece di cosa non può più fare a meno in tv…

Nessun matrimonio per Antonella Clerici e Vittorio Garrone: “Stiamo benissimo così”

Passando, invece, alla sfera privata, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior ancora una volta ha escluso l’ipotesi del matrimonio con il compagno, sottolineando, come già detto e ridetto in passato: “Stiamo benissimo così, non vogliamo assolutamente cambiare, con il matrimonio, gli equilibri di un rapporto meraviglioso… non sentiamo il bisogno di compiere quel passo”.