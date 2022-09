Vanessa Incontrada conferma l’addio al compagno Rossano Laurini: “È finita”

Vanessa Incontrada ed il compagno Rossano Laurini si sono lasciati, lei: “Vorrei una nuova passione”

Era nell’aria già da tempo ma solo adesso è arrivata la conferma ufficiale dalla diretta interessata: è finita la storia d’amore tra Vanessa Incontrada ed il compagno. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice ed attrice in varie dichiarazioni raccolte e riportate sull’ultimo numero di DiPiù:

“Sono in un momento riflessivo della mia vita posso dire questo e la riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro.”

Ed a proposito di futuro l’Incontrada ha anche rivelato quali sono i suoi sogni ed i suoi progetti per l’avvenire: “Un mio grande desiderio sarebbe quello di avere un altro figlio ed una nuova passione.” Insomma dopo 15 anni d’amore ed un figlio adolescente di nome di Isal la coppia si è detta addio.

La conduttrice conferma l’addio con il compagno Rossano Laurini: i motivi dell’addio

Vanessa Incontrada ed il compagno Rossano Laurini si sono lasciati, non si tratta più di rumors ed indiscrezioni ma c’è la conferma dei diretti interessati. La storia d’amore tra i due era nata nel 2006 ed era stata parecchio chiacchierata perché Laurini era il marito della sorella dell’allora fidanzato dell’attrice. Tra i due, però, a furia di frequentarsi è scoccata la scintilla ma la Incontrada è stata pesantemente criticata è definita una ‘sfasciafamiglie’. Per fortuna con il tempo tutto si è risolto ed anche i rapporti con i rispettivi ex si sono distesi. La loro storia d’amore quindi proseguiva a gonfie vele coronata dall’arrivo del figlio Isal fino al 2020. Sembra, infatti, che tra i motivi della rottura ci sia la convivenza forzata durante il lookdown.

“È un momento difficile”

aveva confessato la Incontrada, da lì i due sono entrati in crisi e poi separati definitivamente.

Vanessa Incontrada dopo la fine della sua relazione ammette: “Sono e sarò sempre una guerriera”

La conduttrice ed attrice che presto ritornerà su Canale 5 nei panni di Fosca Innocenti, in questi giorni è stata al centro del gossip non solo per la fine della sua storia d’amore ma anche per le continue critiche sul suo aspetto fisico (contro di lei si è espressa la Lucarelli). Tuttavia la Incontrada in questi anni ha acquistato consapevolezza e sicurezza imperando a fregarsene di giudizi e pregiudizi tanto da ammettere: “Sono e sarò sempre una guerriera, questo è certo.”