Vanessa Scalera, non solo Imma Tataranni: sarà la zia di Sarah Scazzi

Avetrana Qui non è Hollywood sarà la serie tv su Sarah Scazzi

Era il 26 agosto 2010 quando Sarah non tornò più a casa, inizialmente con le ipotesi più disparate. Una ricerca estenuante per i genitori fino al giorno del ritrovamento del corpo della ragazzina. E ancora, indagini, presunti colpevoli e poi risvolti, ipotesi e infine una conclusione. Questo caso di cronaca che per anni ha tenuto banco, catturando su di sé tutta l’attenzione mediatica italiana, diventa una serie tv. Dal titolo Avetrana Qui non è Hollywood la serie andrà in onda su Disney+, come annunciato nelle ultime ore dal sempre informato DavideMaggio.it. E nel cast spicca il volto di Vanessa Scalera, l’attrice che interpreta l’amatissima Imma Tataranni, nella fortunata serie tv di Rai1. L’attrice, in particolare, interpreterà la zia della vittima, Cosima Serrano, condannata all’ergastolo.

Non solo Vanessa Scalera: tutti gli altri attori protagonisti della nuova serie

Come volti noti del campo cinematografico e televisivo italiano non ci sarà soltanto la Scalera, pronta per Imma Tataranni 2, ma anche altri attori conosciuti. In particolare ad interpretare la giovane Sarah Scazzi sarà Federica Pala, mentre Imma Villa darà il volto a Concetta Serrano, la mamma della vittima. E ancora, Michele Misseri (marito di Cosima) sarà interpretato da Paolo De Vita e Sabrina Misseri, sua figlia, avrà il volto di Giulia Perulli. Completano il cast Anna Ferzetti nei panni della giornalista Daniela e Giancarlo Commare in quelli di Ivano Russo.

Sarah Scazzi rivive in tv: tutti i dettagli di Avetrana Qui non è Hollywood

L’omicidio di Sarah verrà dunque raccontato nella nuova serie tv Avetrana Qui non è Hollywood in onda prossimamente su Disney+. La serie sarà formata da quattro episodi da ottanta minuti ciascuno. Ogni episodio sarà raccontato dal punto di vista di uno dei protagonisti principali. Le voci saranno quelle di Cosima Serrano, Sarah Scazzi, Sabrina Misseri e Michele Misseri. Le riprese sono iniziate da poco e si svolgeranno a Lizzano, in Puglia. La regia è affidata a Pippo Mezzapesa, regista del film in uscita Ti mangio il cuore. La serie che vede Vanessa Scalera tra i protagonisti è prodotta da Groenlandia e scritta dal regista insieme a Antonella Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni.