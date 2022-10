Adriana Volpe in lacrime per la violenza subìta: “Anno più difficile”

La conduttrice ospite a Bella Ma’ rompe il silenzio sulla sua vita privata: “Anno difficile”

Nelle scorse settimana Adriana Volpe ha confessato di aver subìto maltrattamenti e violenze da parte dell’ex marito Roberto Parli e la questione è finita in Tribunale. Senza addentrarsi sui risvolti penali, la conduttrice è stata ospite nella puntata di oggi del talk di Pierluigi Diaco su Rai2 e, in lacrime, ha rotto il silenzio sulla violenza subìta:

“Non è un anno è dal 2020 che la strada è tutta in salita. Non ho mai voluto condividere… non ho raccontato le mie difficoltà perché quella è la vita privata, il lavoro è fare un contenuto televisivo… L’anno scorso quando ero opinionista è stato forse l’anno in assoluto più difficile però l’insegnamento che cercavo di inculcarmi era quello di dire ‘Prenditi cura mettiti il vestito più bello e vestiti con un sorriso’.”

Adriana Volpe racconta il suo dramma: “Emozioni che ti sgretolano e ti opprimono”

La conduttrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signori ha confessato che lavorare, paradossalmente, non è stato duro e faticoso ma al contrario terapeutico perché in quel modo poteva staccare la spina e non pensare per qualche ora al dramma quotidiano vissuto. Il racconto della Volpe ospite a Bella Ma‘ è stato molto intenso e spesso interrotto dalla voce rotta della conduttrice per l’emozione:

“Ti trovi ad affrontare tanti problemi nel quotidiano e la prima cosa che fai è non condividere, prima di capire di chiedere aiuto e capire come fare per non finire nella spirale che ti trascina giù vivi tantissime emozioni che in qualche modo ti sgretolano e ti opprimono.”

Bella Ma’, la conduttrice lancia un appello alle donne vittime di violenza: “Trasformate la forza in bene”

Adriana Volpe ha continuato il suo drammatico racconto rivelando che all’inizio non ha confidato a nessuno quello che stava vivendo, non solo per vergogna ma anche e soprattutto per l’impossibilità di capire con chi confidarsi, chi caricare di un simile fardello ed infine ha voluto lanciare un appello di speranza a tutte le donne che si trovano nella sua stessa situazione: “A tutte le donne che si sentono piegate da un forza a cui non sanno opporsi sappiate che quella forza la potete trasformare in bene. Io voglio guardare avanti e dire che la cosa più bella è quando raccogli le forze.”